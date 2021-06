EVO ABRUZZO A SAN VINCENZO VALLE ROVETO, SABATO 19 GIUGNO

Anche San Vincenzo Valle Roveto nel primo appuntamento ufficiale del Movimento per il Turismo dell’Olio

Sabato 19 giugno a San Vincenzo Vecchio

Nella due giorni del 19 e 20 giugno, si terrà il primo appuntamento ufficiale del Movimento per il Turismo dell’Olio in Abruzzo, dal titolo “EVO Abruzzo”. Un weekend di scoperta delle aziende e dei frantoi abruzzesi, che si dedicano quotidianamente all’accoglienza degli appassionati di olio evo e di degustazione dei loro prodotti, raccontati direttamente da chi li produce. In collaborazione con il Movimento Turismo Vino Abruzzo, in concomitanza con il secondo appuntamento di Cantine Aperte, anche i consorziati di MTO Abruzzo, saranno a disposizione per le visite in azienda, degustazioni di olio, scontistiche sull’acquisto e tanto altro.

La Comunità Agricola Valle Roveto, tra i soci fondatori del Movimento Turismo dell’Olio, organizza, Sabato 19 Giugno, un pomeriggio suggestivo fino al tramonto, all’insegna di gusto e natura, nel totale rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza.

La Comunità Agricola Valle Roveto, vuole raccontare uno dei prodotti più simbolici e salutari della produzione del nostro territorio: l’olio extravergine d’oliva di qualità e al contempo sviluppare la cultura dell’accoglienza, valorizzando il paesaggio della Valle, indissolubilmente legato all’ulivo e far comprendere le straordinarie potenzialità attrattive che hanno l’olio e la sua gente.

Nel programma ci sono momenti di svago, didattica e attività a contatto con la natura, per far vivere un’esperienza unica e autentica. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione, entro giovedì 17 giugno.

#EVOAbruzzo – per info e prenotazioni: Antonello 331.1201191 – Antonio 328.4012918 – Carlo 349.2669699

Programma

ore 14.00 Trekking lungo la “Via dei Terrazzamenti” da San Vincenzo Vecchio a Morrea, nel SIC del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise in collaborazione con l’Associazione “La Monicella della Valle Roveto”.

ore 17.00 Gestione dell’Uliveto con sistemi biologici, momento di didattica in collaborazione con l’Associazione “La Monicella della Valle Roveto”.

ore 19.00 apericena in piazzetta a San Vincenzo Vecchio per assaggiare i prodotti del territorio e degustazione dei nostri oli Castrum Bio e Monicella della Valle Roveto Presidio Slowfood.

Presso il Frantoio della Comunità Agricola, in località Contraruscio, a San Vincenzo Vecchio, sarà possibile acquistare gli oli EVO, con scontistica legata all’evento.

costo evento 18 €