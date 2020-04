FASE 2 DEL COVID-19: L’IMPORTANZA DELLA RIAPERTURA DELLE TOELETTATURE PER CANI

Le toelettature per cani sono parificate agli acconciatori e inserite dunque in coda alla lista delle attività commerciali che potranno riprendere. I servizi per gli amici a quattro zampe non sono però solo ed esclusivamente estetici ma spesso legati alla salute dell’animale. Un’attività, quella del toelettatore, gestita normalmente attraverso un contatto con le persone ridotto al minimo. Oggi le toelettature per cani non sanno quando potranno offrire nuovamente un servizio ai clienti, ma la voce compatta di chi gestisce queste attività si è alzata anche attraverso una petizione veicolata via social che ha raccolto oltre 15mila firme.