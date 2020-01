FINISSAGE DELLE MOSTRE “LA MADRE GENEROSA” E “LA MUSICA DEGLI ANGELI”

Il Polo Museale dell’Abruzzo, diretto da Lucia Arbace, in occasione del finissage delle due mostre “LA MADRE GENEROSA” e “LA MUSICA DEGLI ANGELI”, che tanto interesse hanno suscitato, è lieta di invitare i possessori della Card L’Aquila Città d’Arte, e quanti hanno concorso alle due esposizioni, al concerto per liuto di Manuel Virtù, domenica 12 gennaio alle ore 18:00. I visitatori del Museo potranno egualmente assistere al concerto, dietro esibizione del biglietto d’ingresso, fino ad esaurimento posti.

Il concerto del Maestro Manuel Virtù, musicista polistrumentista, docente, turnista e compositore, è un excursus sulla “musicalità umana”. Dal II secolo a.C. della Grecia Antica con l’arpa dell’ “Epitaffio di Sicilo”, per le laudi medievali, le musiche strumentali dei Maestri liutisti italiani a cavallo tra 4/500, arriva alle villanelle partenopee del primo barocco italiano e alle musiche “arabeggianti”. Il concerto, seppur analizzando fedelmente le fonti sulla musica del passato, sarà un “viaggio” perfettamente godibile anche per le brevi spiegazioni che procederanno ogni brano. Una occasione imperdibile, suoni antichi, che fluttuano fra le opere della musica dipinta della mostra “La musica degli angeli”.

Manuel Virtù: fondatore e direttore dell’Accademia Musicale O.S.A. di Pescara, direttore artistico del “Festival Internazionale di Musica e Danza Antica”, GIULLARE della kermesse musicale HARMONIA MUNDI, ha collaborato con artisti internazionali, Inti Illimani, Esma Radzepova (la regina dei Balcani), Lino Patruno, e numerosi altri artisti. Ha tenuto numerosi concerti in tutta Europa e collaborato con la comunità europea con sede a Bruxelles per progetti di cooperazione e integrazione internazionali. Vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, dal 2006 si occupa inoltre di composizione di colonne sonore per Film, Take Me Back, Serendip, Traghettatore e di pubblicità televisive.