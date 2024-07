MUSICA E SPETTACOLO NEL CENTRO DI AVEZZANO, TORNANO LE NOTTI DI SENTIERI E SAPORI

Live music nelle strade centrali, in piazza Risorgimento la performance della dj Georgia Mos

A grande richiesta, Sentieri e sapori, il format di arte, musica e spettacolo, che coinvolge tutte le attività del centro di Avezzano, torna a regalare emozioni e spettacolo nell’infrasettimanale dell’estate di ViviAvezzano2024. Domani, mercoledì 24 luglio, saranno circa 15 i punti musicali a partire dalle 20, che arricchiranno l’atmosfera musicale nei pressi dei locali lungo le strade del centro città. In conclusione, alle 23.30, tutti in piazza Risorgimento, per la performance conclusiva della dj di successo, Georgia Mos.

Promosse dall’amministrazione comunale di Avezzano e con l’organizzazione di ConfEsercenti, quest’anno, la direzione artistica di queste magiche notti di eventi è stata affidata a Gianni Iezzi. Oltre il 24 luglio, i prossimi appuntamenti con Sentieri e Sapori si svolgeranno il 23 agosto e l’11 settembre.

Notti in Bianco, rosso e verdone sarà il filone artistico che legherà gli eventi, sulla scia della famosa pellicola del comico italiano, Carlo Verdone. Si parte quindi con la notte in bianco dove sarà possibile consumare drink prodotti a tema dai locali coinvolti e dove gli stessi artisti indosseranno abiti in tinta bianca.

I protagonisti dei punti musicali della prima serata saranno i seguenti: I ragazzi del Clan, La banda della stradella, Antonello Ciani, Gli Amici di Carlotta, Maxwell Pies, Alchimie, Lorenzo Lanciotti, Luigi Di Berardino, Antonella Nenni, Francesca Bontempi, Nando Salustri (Pooh), Marsica Centrale.

Tutto pronto quindi, per entrare nel vivo dell’estate di Avezzano.