GENOVESI ( LEGA): FASE DUE “SANITÀ, RADDOPPIO POSTI LETTO DELLA ZONA GRIGIA “

“Un grande passo in avanti è stato fatto per il nosocomio SS Filippo e Nicola, la capienza della cd. zona grigia è stata aumentata di ben 10 posti letto “ lo afferma il commissario provinciale aquilano della Lega “ un intervento indispensabile per la nostra comunità alla luce degli episodi

dei giorni passati in cui il pronto soccorso era affollato da troppe persone in attesa del risultato del tampone e, in caso di esito positivo al Covid19, si rischiava il contagio da assembramento vista l’impossibilità del rispetto del distanziamento sociale “ continua Genovesi “ della necessità impellente ho informato l’assessore con delega alla Sanità, Nicoletta Verì, che si è prontamente attivata e, nell’arco di una settimana, la comunità marsicana ha ottenuto il raddoppio dei posti letto nella zona grigia. “ conclude il leghista.