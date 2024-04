GLI STUDENTI DEL LICEO STATALE “BENEDETTO CROCE” – AVEZZANO INCONTRANO I RAPPRESENTANTI DELL’AVIS

Si è tenuto oggi presso l’Aula Magna del Liceo Benedetto Croce un incontro formativo destinato agli studenti delle classi quarte, promosso dall’AVIS, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni ai valori della solidarietà e della generosità, attraverso la donazione del sangue.

Si ringraziano gli ospiti che hanno guidato gli studenti in questo viaggio della solidarietà: il rappresentante dell’AVIS Provinciale L’Aquila ODV, Paolo Nanni, i rappresentanti della Consulta Giovani Provinciale AQ, Alessandra Cambise e Vincenzo Venturini.

Grazie alla prof.ssa Roberta Gallese e alla prof.ssa Giovanna Visci per aver promosso l’iniziativa.

Un ringraziamento speciale al Dirigente Scolastico prof. Attilio D’Onofrio, promotore dell’impegno solidale nell’ambito educativo e formativo dei ragazzi in una società in cui spesso la generosità e lo slancio verso l’altro fanno fatica a trovare la strada.

“Non saprai mai a chi è andato il tuo sangue ma sai che ti sei preso cura di qualcuno.”