GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA EDIZIONE DI “L’AQUILA IN BICI

Grande partecipazione alla Seconda edizione di “L’Aquila in bici”, manifestazione organizzata dal CSI – Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di L’Aquila.

La manifestazione di sabato 17, che ha visto partenza e ritorno presso la Villa Comunale, è stata la conclusione dell’evento “Sport e Famiglia”, un progetto pensato per trascorrere e condividere Sport, formazione e cultura.

Il percorso ha attraversato alcuni tra i luoghi di maggior interesse artistico e culturale della città e durante il quale le neoguide cicloturistiche, che stanno completando il corso formativo (con rilascio del Diploma Nazionale riconosciuto dal CONI ed inserimento nell’albo Nazionale tecnici CSI), insieme ai formatori certificati CSI, hanno accompagnato il gruppo dando spiegazione di quanto visitato. Il percorso, di circa 6 KM, si è snodato dalla Villa Comunale passando per Piazza Duomo, Basilica di San Bernardino, Castello Cinquecentesco, Fontana Luminosa, il Museo del MAXXI, Basilica di Collemaggio per far ritorno alla Villa Comunale.

Tutti i partecipanti sono stati omaggiati con una t-shirt ed ai più piccoli è stato consegnato anche un attestato di partecipazione, hanno potuto usufruire del ristoro e di un bike park organizzato sempre all’interno della Villa comunale.

Ricordiamo che durante l’evento si è svolto anche un convegno su “Bullismo e Cyberbullismo” oltre a delle gare competitive.

Luca Tarquini, Presidente del CSI Comitato Provinciale di L’Aquila, con grande soddisfazione per la partecipazione, ha dichiarato: “è stata una giornata all’insegna dello sport e della cultura, dove il sorriso dei bambini, accompagnati da genitori e nonni, ha reso meravigliosa l’esperienza vissuta.”

Un particolare ringraziamento per il patrocinio e la collaborazione all’evento va alla Regione Abruzzo, all’Assessore Regionale Dott. Mario Quaglieri, al Comune dell’Aquila, al Comitato L’Aquila Rinasce con lo Sport, al VAS, Fondazione Carispaq e Cicloappennina GREEN FONDO MISURA.

Appuntamento alla prossima edizione!