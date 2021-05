HA PERSO LA VITA IL POLIZIOTTO FABIO TERZILLI NELL’INCIDENTE ACCADUTO IN VIA ROOSEVELT A CARPI

E’ morto all’ospedale Maggiore di Bologna il poliziotto Fabio Terzilli dove era stato trasportato in gravi condizioni in elisoccorso a causa di un incidente frontale avvenuto tra la sua moto e un’auto in via Roosevelt a Carpi. Un impatto terribile e la sua motocicletta è stata sbalzata diversi metri più in là, a lato della carreggiata. Terzilli, volto noto e amato in città, lavorava presso il Commissariato di Polizia del luogo e lascia la moglie Barbara e due figli. Le forze dell’ordine sono ora impegnate nel ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.