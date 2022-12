I CARABINIERI DONANO 9 ABETI AI PENITENZIARI ABRUZZESI

(ACRA) – L’Aquila, 22 dicembre – Il Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi comunica che, nei giorni scorsi, i Carabinieri del Reparto Biodiversità dell’Aquila hanno voluto diffondere un messaggio di solidarietà sociale e vicinanza alla popolazione carceraria abruzzese. “A seguito dell’intesa con l’Arma – prosegue Cifaldi – e grazie al supporto dell’Amministrazione penitenziaria, abbiamo potuto realizzare questa iniziativa, che riguarda il “biocentrismo”, grazie alla quale sono stati distribuiti 9 abeti da impiantare nelle pertinenze degli istituti penitenziari abruzzesi. Tutto nasce da un assunto fondamentale: la vita di ciascuno degli esseri viventi del pianeta è un bene prezioso da salvaguardare e l’uomo, principale responsabile dei cambiamenti climatici, deve farsi carico di ristabilire la deriva della Terra. Il legame con le altre specie animali e vegetali è primordiale, indissolubile. Per questo, mantenere la giusta armonia con gli ecosistemi è dovere di tutti noi, nessuno escluso. Un compito che coinvolge anche la popolazione carceraria la cui condizione non deve essere motivo di esclusione ma, al contrario, di inclusione e reinserimento sociale. Questa iniziativa inoltre assume un valore più importante perché riguarda un aspetto sul quale ci impegniamo quotidianamente investendo il percorso riabilitativo dei detenuti che, da oggi, sarà arricchito grazie alla messa a dimora delle piante per le quali saranno necessarie tutte le cure del caso per una buona crescita” ha concluso Cifaldi. (red)