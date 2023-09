I vantaggi del noleggio lungo termine dell’auto 

Solo per lo scorso anno, i dati del noleggio a lungo termine indicano un 15,8% di incremento per quanto riguarda i contratti stipulati, a conferma di quanto la soluzione del noleggio a lungo termine della vettura, in alternativa all’acquisto di un mezzo nuovo, sia ormai una realtà consolidata che prende sempre più piede.

Ma perché il noleggio a lungo termine piace tanto?

I motivi sono molti, e non tutti incentrati sull’aspetto economico. Prima di tutto va specificato che noleggiare l’auto è una possibilità di cui può approfittare chiunque indipendentemente che si tratti di un privato, un professionista o un possessore di partita iva, come qualsiasi può essere la marca o il modello del mezzo desiderato.

Prima di stipulare il contratto bisogna analizzare tutti i vantaggi e svantaggi del noleggio a lungo termine. Il vantaggio principale del noleggio sta nell’avere una rata fissa mensile che rimarrà invariabile per tutto il tempo di durata del contratto stipulato con l’azienda noleggiatrice, rata nella quale, oltre alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria per la gestione del veicolo, sono già compresi i costi di bollo e assicurazione, che generalmente ha dei parametri di sicurezza maggiori rispetto alla polizza che si stipulerebbe in maniera privata.

La rata consente anche di non privarsi della propria liquidità, in quanto l’anticipo non è obbligatorio, e in ogni caso non si tratterebbe di una caparra, ma di un importo che andrebbe spalmato sul numero di rate pattuite in sede contrattuale così da abbassare l’importo mensile.

Non comprare l’auto vuol dire non solo non avere il problema dell’acquisto e dell’eventuale finanziamento, ma anche non preoccuparsi della gestione del dopo, ossia la rottamazione del mezzo o la vendita della vettura come usato, con conseguente svalutazione del mezzo.

Una volta terminato il contratto di noleggio, l’azienda riprenderà il mezzo e starà a voi decidere se prolungare la durata del noleggio per la stessa auto, stipulare un nuovo accordo per un altro mezzo o meno.

Considerando che il noleggio a lungo termine non può superare i 60 mesi di validità, potenzialmente ogni 5 anni si può avere una macchina nuova, più performante e più affidabile.

Nel canone mensile inoltre è sempre compresa l’assistenza stradale, che assicura un intervento in caso di guasto o malfunzionamento, e nell’assicurazione è già presente la copertura furto e incendio; inoltre se si venisse coinvolti in un incidente, sarebbe la compagnia di noleggio ad occuparsi di tutte le pratiche burocratiche e a fornire nell’immediato un’auto sostitutiva.

Per quanto riguarda il costo mensile, dipende principalmente dalla tipologia dell’auto che si va a noleggiare, dalla marca e dal modello, ma anche da altri fattori come il numero di chilometri che si presuppone di fare nei mesi concordati o l’ammontare dei massimali della copertura assicurativa, tutti fattori che possono essere valutati in fase di trattativa.

Date le varie considerazioni, il noleggio a lungo termine conviene, ed è stimato che rispetto all’acquisto di un’auto nuova, considerando tutti i costi che si dovrebbero affrontare nel corso di 5 anni, durata massima del contratto di noleggio, si può avere un risparmio oggettivo del 20%.

Oltre a questo, l’automobilista si sente svincolato da tutti quegli obblighi burocratici che comporta avere un mezzo di proprietà, a partire dal passaggio, il rispetto delle scadenze come la revisione, l’assicurazione e il bollo, l’occuparsi della manutenzione e il disfarsi del mezzo una volta che lo si vuole dar via, che sia per rottamazione o vendita, con l’inevitabile svalutazione, perché di tutte le varie preoccupazioni legate alla vettura se ne occuperà l’azienda del noleggio.

Infine, e non è questione da poco conto, massimo ogni 5 anni, anche meno se il contratto di noleggio ha una durata inferiore, si può cambiare auto ed avere sempre il mezzo che si desidera e sempre in condizioni eccellenti, senza andare a toccare la propria liquidità.

Se si è possessori di partita iva infine, o se il contratto viene stipulato da un’azienda, oltre a tutti i vantaggi già evidenziati, ce ne sono altri di natura tributaria, in quanto si può usufruire sia della deduzione che della detrazione delle somme pagate, e se il veicolo è riservato ad uso strumentale, i vantaggi economici aumentano ulteriormente.