IL CELANESE DONATO ANGELOSANTE JUNIOR VINCE IL PREMIO INTERNAZIONALE MEDUSA

L’Accademia Italia in Arte nel Mondo di Lecce ha attribuito l’Alto Riconoscimento Internazionale Medusa all’artista Donato Angelosante Junior presso il teatro “G. Paisiello” durante la serata del Gran Galà creato per accogliere l’evento. Il Maestro è stato altresì invitato ad esporre l’opera Architettura Spaziale N.12 presso il MUST OFF GALLERY, Museo storico della città di Lecce, all’interno della Biennale delle Arti Visive “L’Era degli Dei”. L’evento ha avuto l’Alto patrocinio della Federiciana Università Popolare, Università Popolare degli Studi di Milano e dell’ANC, Associazione Nazionale Carabinieri Ispettorato Puglia. Grande soddisfazione ed orgoglio per il celanese Donato Angelosante Junior che ancora una volta, attraverso la propria arte, porta il nome della sua città all’onore della cronaca nazionale. Artista a tutto tondo, pittore, scultore, regista, drammaturgo, attore, doppiatore, docente delle materie artistiche, ha fatto dell’Arte la compagna di vita che in una brillante carriera continua a regalargli grandi emozioni da vivere tutte d’un fiato.