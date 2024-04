 IL GIRO D’ABRUZZO JUNIOR FA TAPPA A TRASACCO. IL SINDACO LOBENE: ORGOGLIOSI DI OSPITARE UN EVENTO COSÌ IMPORTANTE      

Trasacco. Sabato 13 aprile il Giro d’Abruzzo junior arriverà a Trasacco in occasione della seconda delle tre tappe previste nella nostra regione. L’evento verrà abbinato al Trofeo “Comune di Trasacco”, noto appuntamento cittadino. Il percorso prevederà il transito dei ciclisti per sei volte lungo un anello di circa quindici chilometri con partenza prevista alle 12 da piazza Matteotti. Le strade interessate dal passaggio della corsa saranno via Pecorale, via Roma, via Fossa di Villa, le strade provinciali 37, 36 e 46, via Monte Velino, via Carducci, Largo della Caserma, via Bovio. Il traguardo, dopo quasi novantasei chilometri sulla due ruote, è fissato a piazza Matteotti.

“Trasacco sta diventando una meta sempre più gettonata per accogliere eventi di vario genere, da quelli culturali a quelli sportivi, dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto in questi anni per rinnovare il nostro paese e renderlo più attrattivo e accogliente – dichiara il sindaco, Cesidio Lobene. L’essere stati selezionati per ospitare una tappa del Giro d’Abruzzo junior è motivo di grande orgoglio, sono certo che il benvenuto e l’affabilità della comunità trasaccana daranno ulteriore lustro alla manifestazione. L’occasione, inoltre, sarà utile per ammirare, conoscere e scoprire i nuovi talenti del ciclismo di cui sentiremo parlare nei prossimi anni. Vi aspettiamo numerosi per vivere una bellissima giornata di sport”