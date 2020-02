IN ABRUZZO NESSUN CASO EVIDENTE DI CORONAVIRUS

Il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute del Dipartimento regionale Sanità, che monitora costantemente la situazione, in contatto con i referenti delle singole Asl, precisa che al momento, nella regione Abruzzo non risulta esserci nessun caso evidente di coronavirus. I due pazienti cinesi, ricoverati da ieri sera nel reparto di malattie infettive all’ospedale di Teramo, sono tuttora asintomatici e in buone condizioni generali di salute, mentre il bambino ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, è positivo solamente alla normale influenza stagionale. Resta alta, in ogni modo, la vigilanza degli organi di controllo e di prevenzione preposti.

Fonte:ansa.it