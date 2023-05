Venerdì 5 maggio dalle ore 17:30 in Via Muzii, 15 a Montesilvano

“Per un imprenditore essere vicino allo sport è un modo di esercitare quella responsabilità sociale dell’impresa che definisce e completa la mission aziendale, restituendo valore aggiunto al proprio territorio”. Antonio Di Cosimo, Presidente del Gruppo Di Cosimo di cui la Ceteas è l’azienda con oltre 40 anni d’esperienza, con queste parole, invita tutti a partecipare all’inaugurazione della nuova sede della A.S.D. Fuoriclasse – Ceteas Volley Montesilvano in Via Muzii,15 a Montesilvano.

L’evento, condotto da Selenia Secondi, inizierà alle 17:30 del 05/05/2023 e rispetterà il seguente programma:

ore 17:30 presentazione e saluti delle autorità

ore 18:00 taglio del nastro e benedizione dei locali

ore 18:15 brindisi ed apertura buffet

0re 19:30 chiusura.

Interverranno Antonio Di Cosimo – Presidente del Gruppo Di Cosimo, Alessandro Pompei – Assessore allo sport ed eventi sportivi del Comune di Montesilvano, Fabio Di Camillo – Presidente Fipav Abruzzo, Giorgio Verzieri, Presidente della A.S.D. Fuoriclasse – Ceteas Volley Montesilvano, Nunzio Lanci, allenatore della Impavida Ortona, neopromossa in A2 ed altre personalità di spicco dell’ambiente.

Si tratta di un evento significativo nel panorama locale, per gli sviluppi di nuove iniziative destinate sia alla crescita sportiva dei giovani ma soprattutto alla loro formazione personale e al supporto alle famiglie con nuovi servizi che la ASD sta avviando per educare ai valori dello sport e del rispetto delle persone.

“La Ceteas Volley Montesilvano, con questa nuova sede, punta concretamente alla formazione dei giovani, curando non solo la crescita sportiva ma soprattutto la maturazione personale tramite corsi di formazione ed attività extra rispondenti al nostro claim Vince chi si eleva ”, conclude così Ivano Calabrese, Vicepresidente della Ceteas Volley Montesilvano.

In allegato si rende disponibile, la locandina con il programma dell’evento

Per info:

Denise Di Iorio, Resp. Marketing e Comunicazione del Gruppo Di Cosimo – 335/7517145 – d.diiorio@gruppodicosimo.com

Teodoro Ivano Calabrese, Vicepresidente Ceteas Volley Montesilvano – 335/5932207.