INCENDIO SULLA STRADA STATALE CICOLANENSE NEI PRESSI DI UNA AZIENDA PIROTECNICA

Questa mattina sulla strada statale cicolanense 578 al km 46.400, si è sviluppato un principio di incendio nei pressi della sede di una azienda di fuochi pirotecnici. Erano in corso dei lavori di manutenzione della carreggiata da parte del personale anas addetto., quando per cause ancora da accertare, del fuoco ha cominciato a bruciare le sterpaglie secche avvicinandosi pericolosamente al deposito di fuochi artificiali. E’ stato l’immediato intervento dei vigili del fuoco, coadiuvati dalle forze dell’ordine, ad estinguere le fiamme ed ad evitare che accadesse il peggio. La S.S. collega la città di Magliano dei Marsi alla Valle del Salto.