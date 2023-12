ISWEB AVEZZANO RUGBY: IL PRESIDENTE SERITTI TRACCIA IL BILANCIO DEL 2023

Si chiude un anno ricco di soddisfazioni per l’Isweb Avezzano Rugby: il quarto posto in campionato della scorsa stagione ha certificato l’ambizione di competere per i piani alti della classifica del torneo di serie A e, parallelamente ai risultati sportivi raggiunti che hanno testimoniato la qualità del lavoro svolto dentro e fuori dal campo, sono arrivati numerosi premi, riconoscimenti e attestati di stima. La stagione sportiva in corso vede i gialloneri assiepati al quarto posto in classifica, a ridosso del Livorno che verrà affrontato alla ripresa del campionato a metà gennaio.



“Un anno che ha sicuramente lasciato il segno nella nostra società – spiega il presidente Alessandro Seritti – l’essere riusciti a realizzare il campo in erba sintetica è stato un traguardo importante per continuare nel percorso di crescita del club; entro il mese di gennaio verrà terminata la recinzione e sarà sostituito tutto l’impianto di illuminazione, inoltre monteremo sedici fari a led omologati per campi sportivi che garantiranno una maggiore performance”.



Risultati importanti anche fuori dal campo, quindi, per una società che continua ad attrarre giovani appassionati del movimento rugbistico locale: “abbiamo aumentato il numero di tesserati che cresceranno ulteriormente prima del mese di giugno, quando terminerà la stagione sportiva in corso; tutte le categorie si stanno ben comportando nei rispettivi campionati ma siamo consapevoli di dover lavorare alacremente per raggiungere mete ambiziose. Nel 2024, infatti, punteremo a confermarci come riferimento per tutti i giovani del territorio marsicano. Un sincero ringraziamento va tutti gli imprenditori economici che da anni supportano il nostro progetto, siamo convinti che solo con un grande lavoro di squadra si possono raggiungere successi. Tutti insieme per crescere!”, conclude Seritti.