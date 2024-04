ISWEB AVEZZANO RUGBY, NON SOLO SERIE A: IL MOVIMENTO GIOVANILE CRESCE TRA ENTUSIASMO E PARTECIPAZIONE

Un entusiasmo crescente, una partecipazione costante: sono queste le basi sulle quali l’Isweb Avezzano Rugby fonda il proprio lavoro sul settore giovanile che, anno dopo anno, riesce ad aggregare sempre più baby rugbisti di tutte le età provenienti dai vari angoli della Marsica. Sono oltre un centinaio, attualmente, i piccoli atleti impegnati negli allenamenti settimanali, tutti di un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni, ai quali vengono trasmessi con genuina passione i valori che contraddistinguono questo sport: lealtà, correttezza, disciplina.



“Educare i giovani al rispetto di alcuni sani principi è tra le attività peculiari del nostro movimento – ha dichiarato il presidente giallonero, Alessandro Seritti – continuiamo a garantire al territorio una realtà seria e affidabile, sulla quale lavoriamo quotidianamente anche per consolidare gli ottimi risultati ottenuti fino ad oggi dalla nostra prima squadra. Il nostro impegno è finalizzato anche a darle autosostenibilità nel tempo investendo sui giovani provenienti dal vivaio. Vogliamo formare atleti capaci di competere in una disciplina sportiva di primo livello in ambito nazionale senza trascurare di affiancarli nei loro percorsi di studio e lavoro”.

“Con il minirugby stiamo vivendo una stagione ricca di soddisfazioni – commenta dallo staff Alessandro Maurizi – vedere decine e decine di bambini calpestare i nostri due magnifici campi, a volte anche in contemporanea, è una gioia immensa”. I piccoli gialloneri, infatti, si allenano regolarmente su due campi: quello storico di erba naturale ed il nuovo, di ultima generazione, in erba sintetica.

“Con molto piacere ho visto nel corso della stagione una frequenza costante e regolare degli atleti – ha dichiarato il tecnico under 12 Rocco Di Carlo -e nel complesso un approccio all’allenamento appropriato e rispettoso. Ed è proprio questo il potere dello sport: trasmettere ai giovani i valori di lealtà, solidarietà e rispetto delle regole”.



I giovanissimi atleti, oltre i raggruppamenti regionali, sono attesi da due importanti appuntamenti: il torneo casalingo del 25 aprile, che vedrà confrontarsi centinaia di piccoli rugbisti provenienti da quattro regioni, e la trasferta in terra campana nel weekend del 4 e 5 maggio per partecipare al torneo di Benevento. “È un momento importante per tutti i bambini – ha sostenuto Dante Corsini allenatore dell’under 10- perché pernotteranno una notte fuori, accompagnati dallo staff tecnico e dirigenziale. Sarà un fine settimana all’insegna dei valori del rugby e del divertimento”.

Ottimi risultati anche per l’under 14: ” siamo cresciuti e non poco da inizio settembre perché i ragazzi si sono sempre allenati duramente e con una buona costanza – ha dichiarato il tecnico under 14 Cristian Martini – mettendo sempre al primo posto il divertimento, la crescita da gennaio ad oggi è stata esponenziale grazie anche alla super visione di Pier Paolo Rotilio”.

In crescita anche il settore under 16: “l’impatto con il campionato élite non è stato dei più semplici – ha dichiarato il tecnico Antonio Pelino – ma partecipare a questa competizione è stato un grande stimolo per i ragazzi che sono cresciuti tantissimo singolarmente e come gruppo fino ad arrivare a giocarsela con tutte le squadre del campionato”

L’under 18 giallonera mantiene il primato in classifica dopo le ottime prestazione delle scorse settimane. “Ad oggi gli atleti hanno collezionato ottimi risultati e stanno crescendo di giorno in giorno – ha dichiarato il tecnico Luca Terrenzio – si comincia a vedere un gioco piacevole, frutto dei quattro allenamenti settimanali che svolgono con numerosa presenza. Manteniamo la vetta della classifica con orgoglio e consapevolezza di dover fare ancora meglio”.

Da segnalare a riguardo il convegno che si terrà Lunedì 8 aprile prossimo alle ore 16 presso lo stadio del rugby Angelo Trombetta dal tema ” Sport e legalità città più sicura“

al quale parteciperanno tra i vari ospiti anche il prefetto Amalia Di Ruocco e il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio.