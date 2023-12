ISWEB AVEZZANO RUGBY, RIPOSA LA PRIMA SQUADRA: PROSEGUE IL PERCORSO DI CRESCITA DELLE SQUADRE GIOVANILI

Un turno di sosta, come previsto da calendario, consentirà alla prima squadra dell’Isweb Avezzano Rugby di recuperare energie fisiche e mentali in vista della trasferta di Civitavecchia di domenica 10 dicembre.

Così il pilone Angelo Carones: “La partita di domenica prossima contro il Civitavecchia, dopo una settimana di sosta, sarà importante per ristabilire l’umore giusto in seno alla squadra. Veniamo da due giornate deludenti nelle quali non siamo riusciti a imporre il nostro gioco. L’obiettivo comune è quello ritrovare la nostra organizzazione e dare il massimo ogni domenica per raggiungere i nostri scopi. A Civitavecchia sarà un partita dura da non sottovalutare e faremo del nostro meglio per portare il risultato a casa cercando di mettere in atto tutto il lavoro fatto in settimana e mirato colmare le nostre lacune”.

Nel frattempo prosegue il percorso di crescita delle under del club abruzzese. Gli allenamenti settimanali, sempre partecipati e ricchi di entusiasmo e positività, attestano i progressi che dei giovani giocatori con la maglia giallonera. Questa domenica, 3 dicembre, allo stadio “A. Trombetta” di Avezzano si terrà il Festival del rugby dove saranno coinvolti circa 100 baby rugbisti di età compresa tra i tre e i sette anni. Un bellissimo momento di aggregazione nel segno della palla ovale e di uno sport che unisce dentro e fuori dal campo.