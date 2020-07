La chinesiologia nel dolore lombare

Il dolore lombare o lombalgia (low back pain) è una problematica che accomuna una grande parte della popolazione. Le cause principali possono essere diverse, tra cui sedentarietà e vizi posturali, e per questo ci sono molteplici strade da poter intraprendere per la sua risoluzione. La chinesiologia, cioè la scienza del movimento umano, ci fornisce un quadro della problematica orientato sul movimento e, sempre sulla base del movimento, fornisce gli strumenti per un intervento volto alla risoluzione della problematica.

Ci sono molti approcci non chirurgici e terapeutici per il trattamento di persone con lombalgia cronica. Un motivo della presenza di queste molteplici strade da poter intraprendere risiede nella difficoltà di stabilire l’esatto meccanismo disfunzionale e patologico che è causa di dolore nella zona lombare. Il dolore nella parte lombare della schiena può derivare da più tessuti o regioni anatomiche. Il trattamento può variare a seconda delle cause e soprattutto della formazione della figura professionale che se ne occupa. Alcuni si baseranno sulla rieducazione posturale e rinforzo del corsetto addominale, altri sulla manipolazione e trattamento con ausili terapeutici, andando a trattare il tessuto che ritengono fonte del dolore.

Il trattamento dal punto di vista chinesiologico prende in considerazione il soggetto nella sua complessità, andando ad analizzare il suo stile di vita, la postura in generale, e la qualità dei suoi movimenti.



“Nella qualità del movimento si legge la qualità della vita”.



Analizzando in special modo questo aspetto della vita, è possibile osservare come persone che assumono posture scorrette e compiono movimenti in modo errato più volte al giorno, avranno un rischio maggiore di andare incontro a problematiche come lombalgia o cervicalgia. Ciò che va ad aggravare il quadro, è che i soggetti con simili problematiche, andranno a sempre di più a modificare le posture ed i movimenti in modo da non evocare dolore (posture antalgiche), questo crea un complesso di adattamenti difficile da risolvere, in cui non si comprendono più cause e conseguenze.

La chinesiologia, in questo campo, ci offre un trattamento basato sulla rieducazione posturale e del movimento, il soggetto impara ad auto-correggersi ristabilendo gli schemi di movimento, e ad assumere le corrette posture durante la vita di ogni giorno, attraverso un approccio basato sul movimento cosciente.