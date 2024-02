LA MARSICA PIANGE LA SCOMPARSA DELLA GIORNALISTA SABRINA VILLA

Massa D’Albe e la Marsica sono in lutto per la morte improvvisa di Sabrina Villa, giornalista e blogger originaria di Forme, una frazione di Massa d’Albe. La tragedia è avvenuta ieri sera durante la festa di compleanno della sua cugina, che festeggiava il suo cinquantesimo compleanno.

Sabrina Villa, una donna di 53 anni, era molto stimata e amata da tutti per la sua forza e dedizione. Durante la serata, svoltasi in un locale di Luco dei Marsi, la festa si è trasformata in un dramma quando la giornalista, attiva soprattutto nella provincia di Roma e impegnata nel campo dei diritti delle donne, ha improvvisamente accusato un malore. Nonostante i tentativi di rianimazione, Sabrina è deceduta sotto gli sguardi attoniti degli altri partecipanti all’evento.