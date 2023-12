LA PRO LOCO DI MAGLIANO DE’ MARSI ANNUNCIA L’APERTURA DEI MAGICI MERCATINI DI NATALE 2023

La Pro Loco di Magliano de’ Marsi è lieta di annunciare l’apertura dei tanto attesi Mercatini di Natale, che trasformeranno il nostro incantevole paese in un villaggio natalizio fiabesco. L’evento si svolgerà dal giorno 8 al 10 dicembre 2023 presso Piazza San Luigi Orione, offrendo un’esperienza festiva indimenticabile per visitatori di tutte le età. I mercatini di Natale della Pro Loco saranno il cuore pulsante della stagione natalizia, con bancarelle pittoresche e illuminazioni scintillanti che trasformeranno Piazza San Luigi Orione in un’atmosfera magica. Ogni stand offrirà una vasta selezione di prodotti unici, realizzati artigianalmente da talentuosi artigiani locali; dai regali unici e originali alle prelibatezze culinarie natalizie, i visitatori saranno immersi in un mondo incantato di colori, suoni e odori. I Mercatini di Natale della Pro Loco non saranno solo un luogo per fare shopping natalizio, ma anche un centro di intrattenimento per tutta la famiglia. Tra le numerose attrazioni, i visitatori potranno godere di spettacoli dal vivo, cori natalizi, animazione per bambini, laboratori e la presenza di Babbo Natale e la sua slitta, pronto ad accogliere i desideri dei più piccoli. I Mercatini di Natale rappresentano un’occasione speciale per la comunità di Magliano de’ Marsi di riunirsi, celebrare e creare ricordi indelebili. La Pro Loco invita tutti a partecipare a questo evento straordinario e a condividere la gioia delle festività in un’atmosfera di calore e cordialità.