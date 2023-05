LA SCUOLA MARSICANA HMD MARZELLA SFORNA 4 CAMPIONI ITALIANI

Quattro Campioni Italiani di Kick Boxing per la scuola marsicana HMD del M° Marzella Filippo

Il Team agli Assoluti FEDERKOMBAT ottiene:

4 Ori

1 Argento

1 Bronzo

Samuele Marzella (Collarmele)

Michelangelo Odorisio (Pescina)

Camilla Marzella (Collarmele)

Aurora Viscogliosi (Avezzano)

Jacopo D’amore (Pescina)

Quattro atleti di punta preparati e capaci che da 1 anno si allenano con competizioni Nazionali ed Internazionali calpestando tatami di tutta Europa tra cui Flanders Cup Belgio, Karlovac Open Croazia, Austrian Classic Austria. In questo campionato Italiano, svoltosi a Jesolo dall’11 al 14 maggio, si sono confrontati con i migliori atleti Italiani per aggiudicarsi il gradino più alto del podio e conquistare la maglia Azzurra per l’accesso nella Nazionale Italiana per i prossimi Campionati Europei in Turchia.

Michelangelo un vero e proprio atleta di razza dalle incredibili doti tecniche arriva a questi Campionati con una determinazione incredibile che lo spinge ad arrivare fino in fondo.

Il Sabato vince la categoria battendo, tra gli altri, anche il campione del mondo in carica ed un atleta della Nazionale, aggiudicandosi l’Oro nel Light Contact -63 Juniores. Il giorno successivo prosegue e completa le straordinarie prestazioni atletiche ed agonistiche battendo tutti gli atleti della categoria, nella specialità Point Fighting: doppio Oro e doppia convocazione in Nazionale per un’atleta straordinario: forte e capace.

Camilla “Super Leg” Oro -55 Campionessa Italiana in carica conferma la grande validità tecnica nonostante il cambio di categoria da Cadetta a Juniores. Volontà e doti tecniche caratterizzano questa fantastica atleta.

Samuele Campione del Mondo in carica e tre volte consecutive Campione Italiano nel Light Contact, stravince la categoria -84 Juniores e si qualifica Vice Campione Italiano nella specialità Point Fight.

Testa, Cuore, Forza e forza di volontà sono i suoi Passepartout.

Pronto a rappresentare l’Italia agli Europei WAKO in Turchia

Aurora, atleta senior, raggiunge la medaglia di Bronzo nel panorama Nazionale nella categoria +70 Point Fighting, resilienza e voglia di raggiungere l’obiettivo saranno le spinte future per il tuo sogno, saremo sempre al tuo fianco!

Jacopo, primo anno per il percorso nazionale, dopo aver ottenuto la qualificazione al Criterium accede ai campionati italiani battendosi con coraggio e determinazione nella propria categoria.

Hanno partecipato al Trofeo Italia, torneo parallelo ai Campionati Assoluti conquistando

2 Ori

Giuseppe Ciripicchio (Avezzano)

Gabriele D’amore (Cerchio)

“Giuseppe, con la sua prima esperienza Nazionale, porta a casa con due finali il massimo risultato: due Ori, bravo Giuseppe ottimo inizio!! – dichiara Filippo Marzella –

Dedichiamo le nostre vittorie al nostro compagno Gabriele D’amore che durante il primo incontro, mentre era in vantaggio, ha subito un infortunio non potendo dar seguito alla competizione. Siamo tutti con te

Il Hwal Moo Do, arte che insegna a proteggere la vita, trasmette valori e competenze di altissimo spessore atletico e agonistico ai propri praticanti, accompagnandoli nel panorama Internazionale della Kick Boxing.

Auguri Campioni e Forza Azzurri per gli Europei di Istanbul! – conclude il maestro Filippo Marzella