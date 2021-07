LA TERRA E LA MAGIA PROTAGONISTE A CERCHIO

“Un Cerchio d’Arte“, il festival di terra e magia per valorizzare il borgo della Maga Circe

Quattro giorni, dal 22 al 25 luglio, per raccontare la storia di un paese fortemente radicato ai valori della cultura contadina, e di una popolazione fiera e resiliente alla perenne ricerca delle proprie origini. Una storia di sacrifici e speranze che passa attraverso gli attrezzi e i mestieri in esposizione al Museo Civico di Cerchio e viene proiettata nel futuro per mezzo della Street Art e con l’apporto creativo delle sue nuove generazioni.

Pittori, scultori, attori, fotografi, buon cibo e convivialità saranno i protagonisti di questo momento di valorizzazione del territorio organizzato dalla Proloco di Cerchio, con il patrocinio del Comune di Cerchio e del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, che si chiuderà oggi, dopo 4 giorni di intense attività, nel chiostro dell’ex convento degli agostiniani, con la lettura scenica del libro ” Terra Maligna” di Cesidio Di Gravio.

Per saperne di più: https://www.facebook.com/Cerchio-dArte-105675085088543/