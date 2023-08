L’AQUILA. PERDONANZA APERTURE SERALI DEL MAMMUT DAL 23 AL 27 AGOSTO

Con il dato incoraggiante di un flusso turistico registrato al Museo Nazionale d’Abruzzo nei mesi di luglio e agosto (+ 30% rispetto al 2022), il Mammut al Castello Cinquecentesco sarà aperto, per la Perdonanza, dal 23 al 27 agosto anche la sera con il seguente orario: dalle 9.30 alle 23.00 (chiusura biglietteria ore 22.30).

Il MuNDA in via Tancredi da Pentima (ex Mattatoio) di fronte alle 99 cannelle osserverà, invece, i consueti orari: 8.30/19.30 (chiusura biglietteria ore 19.00).

Inoltre lunedì 28, giornata clou della Perdonanza, ci sarà un’apertura straordinaria in entrambe le sedi nell’orario ordinario (Mammut: 9.30/19.30; MuNDA 8.30/19.30. Ultime entrate ore 19.00)

Biglietto unico: intero 5 €, ridotto 3 €, gratuito al di sotto dei 18 anni

Si specifica che, in osservanza della circolare n. 86 dell’11.8.2023 della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, l’aumento di 1 euro del biglietto di ingresso in tutti i musei e luoghi della cultura statali è prorogato fino al 15 dicembre 2023. I ricavi derivati dal temporaneo aumento saranno interamente utilizzati per fronteggiare l’emergenza nelle aree colpite dagli eventi alluvionali.

Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti sulle attività del museo:

museonazionaledabruzzo.cultura.gov.it

www.facebook.com/MundaMuseoAQ

www.instagram.com/munda_museonazionaledabruzzo