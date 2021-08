LE FARMACIE SONO PRESE D’ASSALTO PER OTTENERE IL GREEN PASS DI 48 ORE

Crescita esponenziale nelle farmacie italiane delle richieste di test antigenici per ottenere il Green Pass di 48 ore da parte di famiglie con bambini e giovani, pronti a partire per le vacanze. Le farmacie associate a Federfarma indicano che il forte aumento dell’afflusso è iniziato pochi giorni prima di Ferragosto.La domanda è cresciuta sia nelle città come nei luoghi di vacanza. A Capri, raccontano, le persone chiedono il test per poter accedere ai locali della movida e ai ristoranti. “Purtroppo questo significa che tanta gente non è ancora vaccinata”, commenta Nicola Stabile, past president di Ferderfarma Campania.

Fonte: ansa.it