L’ISWEB AVEZZANO RUGBY IN TRASFERTA A FIRENZE, QUARTAROLI: “CONSAPEVOLI DEL NOSTRO PERCORSO”

Questa domenica l’Isweb Avezzano Rugby sarà impegnata a Firenze contro i padroni di casa. Una partita non facile per il club abruzzese, contro una squadra cresciuta molto rispetto al match di andata vinto dai gialloneri allo stadio “A.Trombetta” di Avezzano.

Queste le parole di Roberto Quartaroli, allenatore die trequarti: “Andremo ad affrontare una squadra che sicuramente non sarà la stessa che abbiamo incontrata ad Avezzano lo scorso novembre ed avranno sicuramente voglia di riscattarsi dalla trasferta di Roma. Dal nostro canto veniamo da una buona prestazione a Paganica sotto l’aspetto mentale, in quanto non era per niente scontato rimanere concentrati sugli aspetti del gioco per tutta la durata della partita. Andremo a Firenze per continuare il nostro percorso cercando di mantenere le cose positive dimostrate e migliorare quegli aspetti sui quali dobbiamo ancora crescere. Il risultato della partita sarà come sempre la conseguenza della qualità di questi aspetti.