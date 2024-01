L’ISWEB AVEZZANO RUGBY IN TRASFERTA A LIVORNO PER IL PRIMO MATCH DEL 2024

Ritorno in campo per l’Isweb Avezzano Rugby che questa domenica andrà in trasferta a Livorno per affrontare i padroni di casa, assiepati al terzo posto e distanti solo tre punti dai gialloneri. Un match complicato, come sempre al rientro da una sosta, per il quale i ragazzi di mister Troiani si sono preparati duramente nelle ultime settimane.



“Veniamo da uno stop lungo dove abbiamo avuto il tempo di rischiarire le idee e mettere il focus su questa partita. Abbiamo lavorato duramente sull’aspetto fisico per arrivare pronti a un match complicato contro una squadra molto forte in casa”, dichiara il trequarti ala Riccardo Capone. Dello stesso avviso il pilone Ernestro Trozzola, tra i nuovi volti di questa stagione: le vacanze ci sono servite per recuperare da qualche acciacco e migliorare le prestazioni atletiche, il gruppo è carico e determinato, ritrovando la voglia di divertirci e combattere ci toglieremo molte soddisfazioni”.