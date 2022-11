L’Isweb Avezzano Rugby mette la Quarta e vola ai piani alti della classifica. Battuto il Pesaro per 25-0

Avezzano. Prestazione maiuscola del quindici dell’Isweb Avezzano Rugby che nell’impegno casalingo contro il Fiorini Pesaro Rugby chiude il match con un perentorio 25-0. Una vittoria netta che non lascia spazio a dubbi, giocata con intelligenza e concretezza da parte degli abruzzesi, in vantaggio dopo pochi minuti di gioco grazie a una meta del centro Roberto Quartaroli.

I marchigiani hanno provato a farsi sotto in più occasioni ma il muro difensivo eretto dalla squadra dell’head coach Vincenzo Troiani ha respinto al mittente ogni tentativo. Sugli scudi l’intero pacchetto di mischia, capace di rubare diverse touche agli avversari e spietato sulle avanzate in drive. Di Nicola Rettagliata, Lorenzo Mammone e Camilo Schanton le altre mete. Jesse Du Toit ha trasformato due delle quattro mete e un calcio piazzato. Per l’Isweb Avezzano Rugby altri cinque punti in classifica

Questo il commento di Vincenzo Troiani:

“Gara giocata come l’abbiamo costruita durante la settimana. Sapevamo di dover mettere grossa pressione sui loro avanti, e il nostro pacchetto di mischia ha disputato una partita perfetta. Abbiamo rubato diverse touche e impedito loro di giocare al largo. La nostra linea dei trequarti non è mai stata messa in difficoltà. Portiamo a casa cinque punti fondamentali su una squadra che in questo campionato ha sempre fatto bene, ma anche una chiara dimostrazione del fatto che Avezzano sarà difficile per tutti, anche per le squadre più attrezzate”.

“Li abbiamo lasciati a zero, dettaglio che mi è piaciuto moltissimo. Hanno provato a sfondare con gli avanti in diverse occasioni ma sono sempre stati respinti sulla linea di meta. E’ stata una partita giocata più in difesa che in attacco rispetto a quello che facciamo vedere di solito sul nostro campo. Una bella prova di maturità della squadra che quando decide che serve qualcosa ce l’andiamo a prendere. Adesso abbiamo una settimana di recupero per poi preparare la partita di Napoli che non sarà affatto semplice”.

Tabellino gara:

Avezzano (AQ), stadio “A. Trombetta” – domenica 27/11/2022

Isweb Avezzano Rugby vs Fiorini Pesaro Rugby 25-0 (13-0)

Marcatori: p.t. 10′ m. Quartaroli (5-0), 14′ c.p. Du Toit (8-0), 40′ m. Rettagliata (13-0); s.t. 57′ m. Mammone, tr. Du Toit (20-0), 69′ m. Schanton (25-0)

Isweb Avezzano Rugby: Du Toit, Lanciotti R., Quartaroli, Schanton, Pallotta, Speranza, Ficcadenti, Rettagliata, Mammone, Ponzi, Giangregorio, Corò, Mocerino, Lanciotti S., Zavatti. A disposizione. Ciccarelli, Felli, Laguzzi, Martini, Montagliani, Costantini, Grossi, Leonardi. All. Troiani

Fiorini Pesaro Rugby: De Angelis, Nardini, Paletta, Erbolini, Venturini, Joubert, Larrecharte, Antonelli, Villarosa, Venturini, Filoni, Delorenzi, Ravagnan, Stefanini, Franco. A disposizione: Leva, Bartolomei, Colonella, Tontini, Mey, Porcellini, Stura. All. Allori

Arbitro: Pacifico Maria Giovanna

Cartellini: 65′ rosso Larrecharte (Pesaro)

Calciatori: Du Toit (Isweb Avezzano Rugby) 2/5; Joubert (Pesaro) 0/1.

Note: Buona presenza di pubblico sugli spalti, prato in perfette condizioni di gioco

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 5, Pesaro Rugby 0

…