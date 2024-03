L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA LA CAPITOLINA RUGBY. IL CAPITANO DI MATTEO CHIAMA A RACCOLTA I TIFOSI: “SCENDETE IN CAMPO AL NOSTRO FIANCO”

Scontro ai vertici della classifica tra l’Isweb Avezzano Rugby e la Capitolina Rugby che si sfideranno questa domenica, 17 marzo, a partire dalle 14.30 allo stadio “A. Trombetta” del capoluogo marsicano. Un match che anteporrà due tra le squadre più in forma di questo campionato. Per i gialloneri dell’head coach Vincenzo Troiani l’uomo in più sarà il pubblico, chiamato a sostenere i giocatori per spingerli oltre la linea di meta.

“Siamo consapevoli del valore della partita e della posta in gioco – spiega il capitano Lorenzo Di Matteo. Possiamo dimostrare quanto valiamo, come squadra e società, ma anche che non siamo ai vertici della classifica per caso. Tutti dobbiamo dare il 100%, e il contributo dei nostri tifosi sarà fondamentale. Non vediamo l’ora di scendere in campo”.