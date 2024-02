L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA LA CAPOLISTA LAZIO NEL BIG MATCH DI GIORNATA

Domenica, a partire dalle 14.30 allo stadio “A.Trombetta” di Avezzano, l’Isweb Avezzano Rugby ospiterà la capolista Lazio nel big match di giornata.

“Affronteremo la sfida di domenica con determinazione e spirito di squadra contro il team posizionato al vertice del campionato, ma nel rugby ogni partita si gioca azione per azione, minuto per minuto, e noi siamo pronti a dare il massimo su ogni pallone giocato”, commenta Daniele Ciccarelli, prima linea giallonera”. “Ci siamo preparati con intensità, definendo i nostri obiettivi. Ogni partita finora ci ha lasciato insegnamenti preziosi, e siamo pronti a trasformare queste lezioni in azioni. Non vediamo l’ora di scendere in campo e giocare con cuore e grinta. Lavoriamo duramente ogni settimana per momenti del genere. Questo fine settimana, ogni tifoso sarà una parte vitale della nostra squadra. Domenica, insieme, possiamo scrivere un altro capitolo glorioso della storia dell’Avezzano Rugby”.