L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA LA RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB. LA CARICA DEL COACH ROTILIO: “TORNIAMO A VINCERE”

“La sconfitta di domenica scorsa, se pur dolorosa, non ha intaccato la nostra motivazione. Anzi, ci ha dato la misura dei miglioramenti fatti rispetto agli scorsi anni e del nostro potenziale: domenica scenderemo in campo per tornare a vincere”.

Parole inequivocabili, quelle del coach Pierpaolo Rotilio, che alla vigilia della partita casalinga tra Isweb Avezzano Rugby e Rugby Roma Olimpic Club, mettono in chiaro il fatto che gli abruzzesi sono determinati a riscattare la sconfitta di domenica scorsa contro la Capitolina. L’ambiente è carico e le motivazioni sono al massimo. Durante la settimana i gialloneri si sono allenati con intensità ben consapevoli del loro valore.

Così il trequarti ala Riccardo Capone: “Domenica sarà una partita importante, dobbiamo ritrovare la serenità dopo la sconfitta amara a Roma contro la Capitolina. Sarà fondamentale non sottovalutare l’avversario e giocare al massimo delle capacità, concentrandoci anche sull’aspetto della disciplina che ci ha penalizzato nell’ultimo match”.