L’ISWEB AVEZZANO RUGBY VINCE E VOLA AL TERZO POSTO. DI ROBERTO: NON CI ACCONTENTIAMO

Cinque punti in classifica e terzo posto in campionato agguantato: l’Isweb Avezzano Rugby esce vincente dallo scontro casalingo contro il Rugby Napoli Afragola grazie al punteggio di 36-28 e si conferma terza forza del campionato, seppure in via temporanea. Una partita a due volti, quella dei gialloneri, padroni del campo nel primo tempo con quattro mete messe a referto (Carones, Capone e doppietta di Nxele), autori a tratti di un gioco fluido e incisivo, ma troppo distratti nella seconda frazione di gioco. Questo ha consentito ai partenopei di avvicinarsi nel punteggio, potendo così ottenere un punto di bonus. Una vittoria importante, quella degli abruzzesi, che in settimana lavoreranno sugli errori in vista della prossima trasferta a Roma contro la Primavera Rugby Roma.

“Ci siamo fatti trovare pronti su quelli che sapevamo fossero i loro punti di forza, cioè drive e mischia. In queste due settimane abbiamo lavorato molto bene e i risultati si sono visti. Portiamo a casa cinque punti e una vittoria importante ma non dobbiamo adagiarci, sappiamo di dover migliorare su alcuni aspetti del nostro gioco e già da questa settimana ci alleneremo con maggiore intenzione e concentrazione”, ha dichiarato a fine gara il pilone Davide Di Roberto.

Così il presidente dell’Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti: “Una vittoria meritata ed un plauso ai ragazzi ed allo staff. Ad oggi occupiamo un brillante terzo posto in classifica ma il campionato è ancora molto lungo. Godiamoci il momento ed approfittiamo delle due settimane di sosta per lavorare alacremente al fine di migliorare il nostro gioco. Un ringraziamento al pubblico presente ed un pensiero all’amico Agostino Damia che in settimana ci ha prematuramente lasciato”.

TABELLINO

Avezzano (AQ) stadio “A.Trombetta” – domenica 28 gennaio 2024

Isweb Avezzano Rugby v Rugby Napoli Afragola: 36-28 (26-7)

Marcatori:

P.T. 1′ m. Carones tr Natalia (7-0), 11′ m. Nxele tr Natalia (14-0), 22′ m Capone tr Natalia (21-0) 32′ m Nxele (26-0), 40′ m Scaldaferri Tt Gargano (26-7). S.T: 50′ m Balzi + tr Gargano (26-14), 54′ m Basha (31-14), 67′ Brusca + tra Cioffi (31-21), 76′ m Mammone (36-21), 80′ m Tenga tr Cioffi Napoli (36-28)

Isweb Avezzano Rugby: Du Toit (25′ Della Cagna) Capone, Nxele, Di Matteo (70′ Pallotta), Di Giammarco, Natalia, Speranza, Basha, Ponzi (54′ Costantini), Mammone, Martini (60′ Potocar), Giangregorio, Carones, Pais (71′ Lanciotti), Di Roberto (54′ Trozzola). A disposizione: Trozzola, Lanciotti S, Mocerino, Potocar, Costantini, Cuesta, Pallotta, Della Cagna. All. Troiani

Rugby Napoli Afragola: Gargano, Borsa, Iervolino, Panella, Antonelli, Scaldaferri (44′ Di Tota), Balsi, Quarto, Brusca, Errichiello, Belfiore, Russo, Notariello, Careri, Tenga. A disposizione: Chaabane, Aiello, Guerriero, Iazzetta, Boscatto, Natale, Di Tota, Cioffi. All. De Gregori

Arb. Ionut

Cartellini: 44′ cartellino giallo a Antonelli (Rugby Napoli Afragola)

Calciatori: Natalia 3/6 (Isweb Avezzano Rugby) Gargano 2/3 e Cioffi 2/2 (Rugby Napoli Afragola

Note: giornata soleggiata, buona presenza di pubblico sugli spalti

Punti conquistati in classifica: Isweb Avezzano Rugby 5; Rugby Napoli Afragola 1.