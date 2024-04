LO STATO DELL’ARTE / SOLUS FOR TECH:  RAPPORTO TRA ARTE CONTEMPORANEA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, EVENTO DOMENICA 14 APRILE, A PARTIRE DALLE 17.30, NEL COMPLESSO DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA A SULMONA

Domenica 14 aprile, a partire dalle 17.30, nello splendido complesso della Santissima Annunziata a Sulmona, si terrà una conversazione e una mostra sul rapporto tra arte contemporanea e intelligenza artificiale. “Lo stato dell’Arte / Solus for tech” è un dibattito su questioni attuali riguardanti le modalità in cui la creatività artistica interagisce con l’AI.

L’evento è promosso da Laboratorio d’Arte Maw, è patrocinato dal Comune di Sulmona e prevede interventi di esperti di settore. A coordinare l’incontro alle 17.30 “Lo stato dell’arte. L’artista, noi e l’Intelligenza Artificiale” sarà Michele Gerace, avvocato e fondatore della Scuola della Complessità, che dialogherà con Daniela Cotimbo, storica e curatrice indipendente ideatrice del programma “Re-Humanism”, – interessante realtà che analizza il rapporto tra arte contemporanea e AI, – e Antonio Zimarino, critico d’arte e curatore di “Still of peace”.

E’ prevista la presenza del sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Pierro, della Dirigente scolastica dell’IIS Ovidio, prof.ssa Caterina Fantauzzi e della co-fondatrice di MAW Italia Gualtieri.

Al termine delle conversazioni, i presenti, sotto la guida del curatore Antonio Zimarino, potranno visitare la mostra “Solus for tech. Anime per la tecnologia” Videodrome of iranian ‘glitch art’, un’esposizione di 6 opere video realizzate da altrettanti artisti iraniani. Reza Famori, Sadegh Majlesi, Niloufar Baniasadi, Mohammad Alì Famori, Elnaz Mohammadi, Arezou Ramezani indagheranno il sottile legame tra arte e AI.

L’evento si tiene in occasione dei 10 anni di fondazione della nota galleria MAW (Med At Work), ideatrice dell’evento. Aperta a Sulmona da Rino di Pietro e Italia Gualtieri, MAW è una realtà culturale indipendente, tesa a favorire l’incontro tra più personalità artistiche. Il fine è quello di esplorare le diverse sensibilità per giungere ad una codifica innovativa dell’arte di età contemporanea. “Esplorare linguaggi artistici eterogenei e indagare i problemi dell’arte, è l’orientamento che ha guidato fin dall’inizio il progetto della nostra galleria – dichiarano Rino e Italia. Un’apertura a stimoli multiunivoci con attenzione costante alla profondità e alla autenticità delle verità artistiche. È questa l’identità che abbiamo maturato in questi 10 anni, è questo quanto festeggiamo oggi con gli artisti e i professionisti nel mondo dell’arte che ci hanno accompagnato fino a questo traguardo”.

La mostra sarà aperta fino a lunedì 15 aprile, con orario 10-13, 17-20. Ingresso gratuito.