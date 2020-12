L’Olympia Cedas conquista la tappa regionale abruzzese del Roadshow 2k20

Stefano Federici porta l’Olympia Cedas al TdR 2021! Vittoria della tappa regionale abruzzese per il team sulmonese mentre per Lorenzo Nardulli dell’Alcyone Calcio, secondo posto e vetta della classifica marcatori con 26 timbri

Roma, 12 dicembre 2020 – Si è conclusa con la vittoria dell’Olympia Cedas la tappa del CR Abruzzo per quanto riguarda il RoadShow 2k20 dedicato all’eFootball della Lega Nazionale Dilettanti. Nel primo appuntamento dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19 ad alzare le braccia al cielo è stato il team di Sulmona grazie alla vittoria per 4-3 ottenuta da Stefano Federici nella finalissima contro l’Alcyone Calcio guidato da Lorenzo Nardulli. Il player pescarese dell’Alcyone ha venduto cara la pelle prima di inchinarsi all’avversario e si consola con la vetta della classifica marcatori di tappa grazie ai 26 centri all’attivo. Nel team vincitore della kermesse abruzzese si sono invece alternati alla console Filippo Santilli, Antonio D’Alessandro e Stefano Federici, protagonista del match finale. L’ultimo confronto è risultato essere estremamente equilibrato. Ad aprire le danze nella prima frazione è stato l’Alcyone ma Federici (Olympia) ha prima trovato il pari e poi il sorpasso grazie ad un calcio di rigore. Nella seconda parte del match ancora a segno l’Olympia per il 3-1 al quale l’Alcyone ha risposto accorciando le distanze prima della quarta marcatura di Federici. Sul 4-2 la gara è stata tutt’altro che chiusa ed anzi, ha vissuto un finale incandescente e spettacolare, impreziosito dal 3-4 di Nardulli che non è però non gli è bastato ad evitare la sconfitta. Grande soddisfazione in casa Olympia Cedas per questo successo preceduto anche dalla vittoria per 5-2, in semifinale, sull’Accademia Peligna in un infuocato derby sulmonese. Da parte dei vertici del CR Abruzzo, a partire dal presidente Daniele Ortolano e dal suo vice Ezio Memmo, un ringraziamento a tutte le società e tantissimi complimenti ai ragazzi che si sono sfidati con correttezza e passione.

Finale

Alcyone Calcio – Olympia Cedas 3-4

Semifinali

Alcyone Calcio – Gran Sasso Calcio 6-2

Olympia Cedas – Accademia Peligna 5-2

Il cammino delle protagoniste

Girone A

Alcyone Calcio * 9 (+12)

Olympia Cedas * 6 (+9)

Manoppello Arabona * 3 (-4)

L’Aquila Soccer School * 0 (-17)

1 – Alcyone Calcio – L’Aquila Soccer School 4-2 (video youtube)

1 – Manoppello Arabona – Olympia Cedas 0-6

2 – Alcyone Calcio – Manoppello Arabona 7-0

2 – L’Aquila Soccer School – Olympia Cedas 3-9

3 – Alcyone Calcio – Olympia Cedas 6-3

3 – L’Aquila Soccer School – Manoppello Arabona 0-9

Girone B

Castrum 2010 * 6 (+3) *** squadra ritirata

Accademia Peligna * 4 (+3)

Gran Sasso Calcio * 4 (0)

Castellamare Pescara Nord * 3 (-6)

1 – Accademia Peligna – Castellamare Pescara Nord 6-1

1 – Castrum 2010 – Gran Sasso Calcio 3-1

2 – Accademia Peligna – Castrum 2010 3-5

2 – Castellamare Pescara Nord – Gran Sasso Calcio 3-5

3 – Accademia Peligna – Gran Sasso Calcio 4-4

3 – Castellamare Pescara Nord – Castrum 2010 1-0

#LNDeSport #RoadShow2k20