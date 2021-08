MARSICA CAPITALE DEL BLUES, JANE JERESA ACCENDE LA VIGILIA DI FERRAGOSTO A LUCO DEI MARSI

La rassegna estiva “Vacanze luchesi… A Riveder le Stelle” si arricchisce di una “Prima” straordinaria, che porta il Marsica Blues Festival, dopo 17 anni e pari edizioni caratterizzate dal crescente successo, al debutto anche a Luco dei Marsi, saggio deluxe dell’evento “Live in Alba Blues“, in programma per il 17 agosto nella magnifica cornice dell’Anfiteatro Romano di Alba Fucens. Ad accendere la vigilia di Ferragosto nel cuore del centro fucense, con l’evento a tema: “Notte in Blues, Just one night for Luco”, in programma per domani, 14 agosto, alle 21, in piazza Umberto I, Jane Jeresa, straordinaria artista di caratura internazionale, cantante e autrice soul, blues, funk e afro-jazz, riconosciuta Voce di grande impatto che ha suscitato, insieme all’entusiasmo di un vasto pubblico nazionale e internazionale, il vivace interesse della critica di settore. Capace di sonorità avvolgenti e potenti, riesce a trasmettere attraverso una fisicità energica e sensuale vive emozioni, e ad avvincere gli ascoltatori nelle coinvolgenti atmosfere evocatrici dell’epoca d’oro del sound soul, sulle tracce, in particolare, di una grande musa dell’Artista, Etta James.

“Abbiamo voluto fortemente questo evento, una serata che porta la grande musica blues nel cuore della nostra cittadina”, ha spiegato la sindaca Marivera De Rosa, “Un evento artistico di altissimo profilo, che contiamo possa rappresentare l’inizio di un sodalizio culturale fecondo con una delle realtà più rappresentative del settore, quel Marsica Blues Festival che assume da quest’anno un ancora maggiore respiro e coniuga alla magia della musica la valorizzazione dei luoghi emblematici del nostro territorio”.

Nonostante la sua giovane formazione Jane Jeresa vanta già un nutritissimo percorso live anche nelle più significative ribalte dedicate alla musica afroamericana in Italia e all’estero; dopo “Enough is Enough” e “Step Into The Groove” (Ammonia Records), i due LP registrati con la sua band originaria Jane J’s Clan, nel giugno 2017 Jane presenta “Runaway Man”, il primo singolo di sua composizione (Ultrasound Records).

Nell’inverno 2017 pubblica il suo primo EP di brani inediti, connotati da raffinati arrangiamenti che coniugano – in una felice amalgama – ritmi africani a sonorità soul e jazz; nel frattempo lavora alacremente alla produzione del suo primo LP di brani a sua firma di stampa soul, blues e funk la cui uscita è programmata per la primavera del 2020 e a cui sarà dedicato un tour di presentazione nelle maggiori città Italiane.

L’Evento è realizzato da Luciano Anselmi, presidente e direttore artistico dell’Associazione Events, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Luco dei Marsi.

Luciano Anselmi, direttore artistico e organizzatore di diversi festival internazionali, da diciassette anni organizza nella Marsica festival e concerti Blues di assoluto spessore: numerosissimi gli artisti di primo piano nazionale e internazionale che hanno aderito e aderiscono alle iniziative realizzate dal Manager. Il Marsica Blues Festival è giunto quest’anno alla 17ª edizione e ad oggi rappresenta una realtà culturale di altissimo profilo che coinvolge diversi comuni marsicani.