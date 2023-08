MARSI’N JAZZ: DOMANI IL CONCERTO DEL TRIO DI STEFANO SABATINI A CELANO

utto pronto per il concerto del trio di Stefano Sabatini a Celano. Il terzo appuntamento estivo del festival Marsi’N Jazz, prima dell’esibizione dell’orchestra giovanile “Jazz For Kids&Teens”, si terrà al Parco San Gregorio del ristorante Guerrinuccio domani, giovedì 31 agosto, a partire dalle 21.30. Ad accompagnare il famoso pianista ci saranno Dario Rosciglione al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria. Una serata all’insegna del jazz d’autore e del buon cibo, che rinnova il legame tra musica e prodotti enogastronomici del territorio, peculiarità che contraddistingue questa seconda edizione della rassegna ideata dal direttore artistico, il M° Franco Finucci. A partire dalle 20 si potrà accedere alla degustazione e, in caso di maltempo, il concerto si terrà nella sala interna del ristorante.

Costo della serata €40 (concerto e cena)