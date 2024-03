Meteo. Fasi primaverili anche nei prossimi giorni: tra bel tempo e instabilità scopriamo chi guadagnerà terreno

Meteo. Nonostante una breve tregua caratterizzata dal bel tempo, la stagione primaverile scorrerà all’insegna della variabilità atmosferica. Il bel tempo e il rialzo delle temperature sia nei valori massimi che minimi saranno le brevi parentesi di un mese di Marzo che trascorrerà all’insegna dell’alternarsi delle correnti d’aria zonali e antizonali a causa dei movimenti ancora molto timidi delle figure bariche anticicloniche, soprattutto delle espansioni dell’Anticiclone delle Azzorre in aperto Atlantico e la sua instabilità nel muoversi verso nord e a ritirarsi nel suo luogo d’origine: le isole Azzorre, facendo scorgere i suoi bordi orientali allo scivolamento delle correnti d’aria instabile e più fredda in quota. Sia a causa del flusso zonale lievemente interrotto ad ovest che per le correnti d’aria moderatamente antizonali provenienti dall’Europa orientale si genererà un afflusso d’aria di natura differente che rimarcherà lo stesso condizioni meteorologiche spiccatamente variabili o molto instabili ad inizio settimana. In poche parole, in quest’ultima decade di Marzo potrebbero alternarsi fasi più soleggiate e altre molto più instabili e movimentate. Le infiltrazioni d’aria umida e instabile provenienti dalle aree balcaniche, in seguito al transito di una perturbazione in discesa dal Nord Europa, favoriranno rovesci di pioggia su tutto il settore adriatico, ad iniziare dalle regioni di nord-est fino alle regioni del Sud Italia. Anche la nostra regione Abruzzo, specie il versante costiero e pedemontano, ma anche l’entroterra sarà coinvolta dalla possibilità di annuvolamenti e ad essi associati rovesci di pioggia di debole e moderata intensità, localmente tra il moderato e il forte sul settore costiero, i quali potrebbero essere moderati fino alla giornata di martedì, quando in quest’ultimo pomeriggio ci sarà una buona probabilità che il tempo possa migliorare completamente. La perturbazione si allontanerà entro la giornata di mercoledì dando origine ad una fase di bel tempo e ad un rialzo termico a causa dell’espansione di un modesto campo di alta pressione di origine subtropicale che potrebbe rivelarsi duraturo per tutto il corso della settimana. L’eccezione potrebbe esserci all’inizio della prossima settimana, quando potremmo assistere ad un breve ingresso d’aria molto instabile e fredda a causa di un fronte freddo in discesa dall’Europa settentrionale fino ai Balcani, mentre la fine del mese e l’inizio del mese di Aprile 2024 appaiono ancora molto incerti proprio come in quest’ultimo periodo. Dagli indici tele-connettivi sembrerebbe essere un pattern o quadro sinottico consenziente ad un’altra breve tregua rappresentata da un periodo di bel tempo e dal rialzo termico, ottimo per le festività pasquali. Tuttavia, data la distanza di tempo da quest’ultima tendenza meteorologica, qualora fosse possibile, ne torneremo a parlare nel prossimo aggiornamento meteo in forma scritta.

Grazie e al prossimo aggiornamento.

Riccardo Cicchetti