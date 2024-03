Meteo. Una serie di perturbazioni atlantiche verso lo stivale. Le piogge si potrebbero placare nei festivi

Meteo. Un impulso instabile proveniente dalle aree balcaniche sta richiamando una massa d’aria più fresca e instabile dalle aree balcaniche determinando condizioni meteorologiche caratterizzate dalla variabilità e un richiamo inizialmente di Maestrale sui nostri settori occidentali. L’aria moderatamente fredda in quota proveniente dai settori orientali ruoterà le correnti d’aria da nord-est consentendo l’afflusso instabile e la possibilità di locali rovesci di pioggia di debole o modesta intensità in transito in questa giornata di domenica. La giornata di lunedì sarà di tregua, tuttavia si prepareranno le basi per un peggioramento delle condizioni meteorologiche che saranno più intensificate dal maltempo atlantico, il quale si verificherà nella giornata di martedì e successivamente nella giornata di mercoledì a causa del passaggio di due fronti freddi e perturbati di natura nord-atlantica. Le due perturbazioni saranno accompagnate dall’allontanamento della modesta circolazione depressionaria o instabile presente sui Balcani meridionali e saranno in transito sulla nostra penisola dai settori occidentali, interessando le regioni centrali tirreniche, la Sardegna e le regioni settentrionali. In questa pattern meteorologico, i rovesci di pioggia potrebbero diventare da localizzati a forti fino ad interessare le due Isole Maggiori, in particolare prima la Sardegna e subito dopo la Sicilia, le quali Isole italiche assisteranno ad un temporaneo rialzo termico nella giornata di lunedì, per via dei venti molto miti o modernamente caldi dai quadranti meridionali (da sud-est o di Scirocco). Le precipitazioni inizialmente di moderata intensità, a causa sia dei mari che dell’orografia territoriale, potrebbero assumere carattere temporalesco e presentarsi sotto forma di acquazzoni nelle aree interne appenniniche e nelle aree subappenniniche. La perturbazione arrecata dal flusso zonale atlantico sarà la prima delle più intense e repentine, ma solo per alcune aree dello stivale e sarà anche portatrice di nevicate, questa volta solo lungo tutto l’arco alpino fino a quote medio-basse per questo periodo primaverile che sancisce il periodo tipico della sua instabilità, attinente alla fine dell’Inverno; un’altra Primavera che, anche quest’anno, sta rispettando i suoi connotati sullo scacchiere euro-mediterraneo. Le masse d’aria fredda, specie in quota, di origine polare-marittima che includerebbero il trasferimento verso il basso a causa della destabilizzazione dal basso, infatti, sfoceranno fino all’Europa centro-occidentale, inclusa la Spagna, mentre la massa d’aria fredda di origine artico-marittima si sposterà verso l’Europa settentrionale.

Nella giornata di mercoledì assisteremo al transito di un altro sistema perturbato, un po’ più intenso del precedente, il quale ci sfiorerà solamente con la sua coda o parte più debole. Quest’ultimo sarà proveniente da una profonda lacuna barica protesa dal Vortice d’Islanda, la quale si sta presentando in sostituzione dell’Anticiclone delle Azzorre di origine dinamica favorendo tali due cambi di rotta dati dal tempo perturbato. Essa attraverserà di nuovo lo stivale seguendo la traiettoria da ovest verso est del precedente, dando luogo a rovesci di pioggia più forti invece di rappresentare un fronte temporalesco che avrebbe consentito piogge da moderate a localmente forti, questa volta coinvolgendo anche le regioni di nord-est e il settore alpino orientale. Il fronte instabile riuscirà a raggiungerci favorendo anche rovesci di pioggia più intensi e nevicate maggiori sulle Alpi fino a quote medio-basse sul settore centrale (isoterma della 0 gradi) anche il settore alpino centro-orientale fino a portare piogge e temporali lungo il versante adriatico, diversamente dalle regioni del Centro-Sud dove le piogge, a tratti temporalesche, saranno più significative coinvolgendo il settore tirrenico centro-settentrionale e le aree interne del Centro-Sud fino ad estendersi alle regioni del Sud Italia. Dunque, le due giornate, almeno fino alla metà della settimana saranno contrassegnate da condizioni meteorologiche di maltempo, le quali permetteranno connotati stagionali attinenti alla stagione di passaggio, difficile da individuare con precisione. Le condizioni meteorologiche all’insegna della variabilità proseguiranno, invece, nella a giornata di giovedì e, dalle interpretazioni delle ultime immagini modellistiche o dei modelli fisico-matematici di previsione che verrà effettuata più tardi, potremmo esaminare, sempre ad occhio più esperto, anche l’ipotesi di miglioramento meteorologico per le festività pasquali, non appena fosse possibile farlo.

Riccardo Cicchetti