MONTESILVANO. PROROGATE FINO A DICEMBRE 2021 LA VALIDITA’ DELLE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER LE PERSONE DISABILI

L’Ufficio Disabili del Comune di Montesilvano comunica che in relazione all’emergenza sanitaria per limitare le presenze negli uffici pubblici la Regione Abruzzo ha prorogato la validità delle tessere di libera circolazione del 2020 per tutto il 2021. Chi non possiede la tessera potrà comunque richiederla all’Ufficio Disabili contattando il numero di telefono 0854481258-364.

Possono richiedere la tessera invalidi civili, inabili, del lavoro, con percentuale dal 74 al 100%; mutilati o invalidi per servizio; ciechi totali o parziali (con residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione); grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, reduci, combattenti; mutilati, mutilati e invalidi civili per cause di guerra; cavalieri di Vittorio Veneto con relativo riconoscimento ufficiali; sordi in possesso del certificato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della L. 381/1970; invalidi minori di 18 anni beneficiari dell’indennità di accompagnamento o dell’indennità di frequenza. Possono ottenere il tesserino anche gli invalidi civili con una invalidità inferiore al 100% (minimo 74%) purché il reddito personale relativo all’anno precedente non sia superiore ad 15.500 euro (reddito imponibile ai fini IRPEF). Per rilasciare il tesserino è indispensabile allegare la fotocopia del certificato d’invalidità non scaduto o copia della sentenza del tribunale, una fototessera, fotocopia di un documento di identità valido, la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (per invalidità inferiore al 100%).