NELL’ULTIMA PARTITA DELL’ANNO L’ISWEB AVEZZANO RUGBY OSPITA IL VILLA PAMPHILI RUGBY ROMA. ROTILIO: DIMOSTREREMO IL NOSTRO VALORE

Ultimi ottanta minuti dell’anno per l’Isweb Avezzano Rugby che questa domenica, 17 dicembre, ospiterà il Villa Pamphili Rugby Roma.

“Domenica saremo chiamati a una prestazione di alto livello per riscattare la prova deludente di Civitavecchia e rimanere in corsa per la parte alta della classifica ma, soprattutto, per dimostrare a noi stessi il nostro valore e la nostra voglia di migliorarci – spiega il coach Pierpaolo Rotilio – Saranno determinanti le fasi di conquista e la disciplina in difesa. Chiudere questa parte del campionato con una vittoria sarà fondamentale e ci garantirà un periodo di quasi un mese per recuperare i tanti infortuni e preparare al meglio la fase finale del girone di andata”

Alle parole del coach fanno eco quelle di Nicolò Speranza, mediano di mischia giallonero. “L’obiettivo di domenica è vincere; dobbiamo ripartire dagli ultimi minuti della partita contro Civitavecchia che sono stati buoni per affrontare il match a testa alta sapendo che il verdetto dipenderà solo da noi. In settimana ci siamo allenati con intensità, siamo molto concentrati per chiudere bene l’anno”.