NIENTE CODE AGLI UFFIZI DI FIRENZE GRAZIE AL SISTEMA PROGETTATO DALL’UNIVERSITA’ DELL’AQUILA

E’ stato sviluppato da un Team dell’università dell’Aquila il sistema di azzeramento code Click&Go della Galleria degli Uffizi di Firenze.

A progettarlo un Team capitanato dal professor Henry Muccini di cui riportiamo il post di ringraziamento:

Si è conclusa ieri sera la prima sperimentazione sul campo del sistema Click&GO per la gestione degli accessi alla Galleria degli Uffizi durante le giornate gratuite. Come riportato da alcuni dei tantissimi visitatori che ne hanno usufruito, “mai più code con Click&GO”, “tanto comodo e semplice, quanto utile!”, “fatelo ancora!”.

La sperimentazione Click&GO arrichisce il sistema Chioschi, in sperimentazione dall’Ottobre 2018, sempre durante le giornate gratuite.

Un caloroso ringraziamento prima di tutto ai miei compagni di viaggio Gianluca Scatena e Francesco Tarquini che hanno lavorato con me anche durante le festività per finalizzare il sistema, al mio collaboratore e socio Giulio Nazzicone per i suoi consigli, all'Ing. Ciccardi di Uffizi per il suo grande supporto, al Direttore Schmidt per la sua sempre presente fiducia, a tutto il team UnivAQ4Uffizi, all'Università degli Studi dell'Aquila per il continuo supporto Edoardo Alesse Pietro Di Benedetto Massimo Prosperococco.

