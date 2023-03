NUOTO E SINCRO: BOTTINO RICCO DI TITOLI E MEDAGLIE PER GLI ATLETI DELLA PINGUINO NUOTO

Giorni di grandi soddisfazioni per gli atleti della Pinguino Nuoto di Avezzano che tornano dalle manifestazioni sportive con premi, medaglie e riconoscimenti.

Partiamo dalle 27 agoniste dell’allenatrice di nuoto artistico, Francesca Sabatini, che hanno partecipato alle gare regionali a Lanciano, relative agli obbligatori e ai liberi per le categorie Esordienti A, Ragazze, Juniores e Assolute, accompagnate dai tecnici Sharon Attili, Fabiana Gallese e Valeria Franchi. Per la categoria Juniores, nelle coreografie il solo di Dalila De Foglio si è meritato la medaglia di bronzo, il duo di Elisa De Michelis e Sara Olivieri conquista l’argento. E ancora, oro per tutta la squadra composta da Sara Olivieri, Elisa De Michelis, Chiara Santomaggio, Noemi Felici, Sofia Alfonsetti, Dalila De Foglio e Alice Casella. Nella specialità obbligatori Francesca Bove si è classificata terza, mentre per la categoria Ragazze si piazza al primo posto con uno strepitoso punteggio di 70.075.

Sempre tra le Ragazze, ottengono, invece, il punteggio per partecipare ai prossimi campionati italiani invernali Martha Anastasiadou, Eleonora Biocca e Beatrice Caricola. Brillano anche Sofia Lucarelli, Felisia Scipioni e Irene Carusi che prendono il punteggio per portare la coreografia in gara. Per la categoria Esordienti, prendono il punteggio per il prossimo campionato italiano invernale categoria Eso A tre atlete: Giulia Forte, Michela Sorgi e Anastasia Eligi.

Weekend di conquiste anche per gli atleti di nuoto Categoria che tornano con ben 26 medaglie e 15 titoli regionali ottenuti ai Campionati regionali di categoria, a Silvi. La squadra categoria, infatti, composta da 18 atleti si piazza seconda assoluta come società, quarta nella categoria Junior e seconda nella sezione Ragazzi. Campioni regionali si laureano Giorgia Fabiani, cat. juniores, che ottiene il titolo di campionessa regionale nei 50, 100 e 200 metri rana e 200 metri misto; Federico Giffi, cat. ragazzi, campione regionale dei 100 e 200 m rana; Nicolò Olivieri, cat. ragazzi 14 anni, primo classificato nei 100 e 200 m farfalla, nei 400 m misto e secondo nei 200 m misti; Alessandro Di Pietro, cat. junior, campione regionale nei 50 e 100 m stile libero, nei 100 m farfalla e secondo nei 50 m farfalla; Alessia Marconi, cat. ragazzi, campionessa regionale di 200 m stile libero e seconda classificata nei 100 m stile libero; Gabriele Evangelista, cat. ragazzi, campione regionale nei 200 metri misti, secondo classificato nei 100 e 200 metri farfalla e terzo classificato nei 50 metri stile; Ludovica Mione, cat. ragazzi, campionessa regionale nei 100 metri misti; Aurora Gargano, cat. ragazzi, terza classificata nei 200 metri stile; Adele Cecchini, terza classificata della categoria ragazzi, nei 100 metri rana; Manila Cesareo, terza classificata della categoria junior, nei 100 metri misti. Primo posto in classifica per la staffetta 4×200 stile libero categoria ragazzi, composta da Marconi, Mione, Gargano e Di Renzo che ottengono anche il secondo posto nella staffetta 4×100 stile. La staffetta 4×100 mista composta da Gargano, Cecchini, Marconi e Mione si piazza seconda in classifica. La staffetta 4×100 misti, categoria ragazzi, composta da Evangelista, Giffi, Farina e Olivieri ottiene il primo posto e la 4×200 stile libero, composta da Evangelista, Giffi, Farina e De Foglio, il secondo.

Orgogliosi e soddisfatti i tecnici Mario Paris e Daniele Galliani e il preparatore atletico, Alfredo Forte. Grande soddisfazione anche per i vertici della società Pinguino Nuoto, Daniela Sorge e Nazzareno Di Matteo.

A suggellare il valore del team Pinguino il riconoscimento a Giorgia Fabiani durante la cerimonia del Premio FIN Abruzzo che si è svolta a Pescara e che ha reso onore ai meriti sportivi della stagione 2021-2022.