Nuoto: Giorgia Fabiani premiata alla Festa dello Sport 2022

Riconoscimento importante per Giorgia Fabiani, la pluricampionessa della società sportiva “Pinguino Nuoto” di Avezzano che ieri, a L’Aquila nella sala Ipogea del Consiglio regionale d’Abruzzo, ha ricevuto il premio in occasione della Festa dello Sport 2022; la tradizionale cerimonia organizzata dal Coni che riconosce il merito agli atleti delle varie discipline sportive che si sono distinti in ambito agonistico.

La Fabiani ritira il premio per aver ottenuto il titolo di campionessa italiana nei 200 metri sottopassaggio alle gare nazionali di Lifesaving che si sono svolte a Milano, dove ha segnato anche il record italiano.

Un altro importante podio è stato quello che l’ha vista salire sul gradino del terzo posto ai Criteria di Riccione, dove ha ottenuto la medaglia di bronzo nei 100 metri rana.

“Con la presidente, Daniela Sorge, siamo orgogliosi e fieri di Giorgia e di tutto il gruppo agonistico”, ha dichiarato il direttore sportivo, Nazzareno Di Matteo, che ha accompagnato l’atleta alla manifestazione, “ringraziamo il CONI e soprattutto il nostro staff tecnico, dai coach Mario Paris e Daniele Galliani al preparatore atletico, Alfredo Forte, che ogni giorno lavorano per portare i nostri atleti al massimo. Questo è un successo che dedichiamo a tutta la squadra, ancor più stimolata e motivata a fare meglio in vista delle prossime competizioni”.