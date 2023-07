NUOVA VITTORIA PER L’ ARMA DEI CARABINIERI!

Ci affidiamo anche stavolta alla competenza del ns amico Francesco Macri’, esperto di Intelligence, per commentare questa nuova Sentenza che vedeva alla sbarra l’ ex Comandante Generale dei carabinieri Tullio Del Sette. Illumini i nostri lettori Macri’, per comprendere meglio questa nuova sentenza di assoluzione per il Gen. Del Sette.

Su queste argomentazioni non chiedo di meglio Direttore, sopratutto dopo la storica Sentenza di Assoluzione per il Gen. Mori, ex Comandante del Ros ed ex Direttore dell’ Aisi ( servizio segreto interno) per il quale in tempi non sospetti rilasciai analisi e opinioni sulla Sua piena innocenza. Inutile rivangare poi la mia storica e netta presa di posizione, dell’ epoca e attuale, che dietro questi calvari giudiziari altro non si nascondeva che una vera e propria azione politica, supportata ad hoc da un sistema mediatico/giudiziario squisitamente di sinistra. E dopo il Gen. Mori, ecco l’ assoluzione per il Generale Tullio Del Sette, coinvolto nello scandalo CONSIP, condannato a 10 mesi di reclusione, e assolto oggi perche’ il fatto non sussiste. Ora mi domando, sarà giunto il momento storico e politico perchè il nuovo parlamento, espressione finalmente del popolo italiano, possa licenziare una nuova commissione parlamentare per far finalmente luce sugli innumerevoli Golpe degli ultimi 30 anni? Mi chiedo davvero, chi riuscirà a riconsegnare l’onorabilià e il prestigio a questi Servitori dello Stato, disarcionati nel pieno della loro straordinaria carriera? Non sarà facile, ma conto sull’intelligenza degli italiani che hanno finalmente compreso e smascherato questa sinistra illiberale e forcaiola, che a me piace chiamare con il loro vero nome: comunisti. Ancora una volta mi lasci dire Direttore, ONORE ALL’ARMA DEI CARABINIERI.