PARCO NAZIONALE: AZIONI A TUTELA DELL’ORSO BRUNO MARSICANO A VILLALAGO E NELLA RISERVA REGIONALE LAGO DI SAN DOMENICO E LAGO PIO

PRENDE L’AVVIO IL PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI

CONSERVAZIONE DELL’ORSO BRUNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI

VILLALAGO E DELLA RISERVA NATURALE «LAGO DI SAN DOMENICO E

LAGO PIO -L.R. 9 GIUGNO 2016, N. 15.

UNO SPLENDIDO ESEMPIO DI COLLABORAZIONE FRA REGIONE

ABRUZZO, PARCO NAZIONALE ABRUZZO-LAZIO-MOLISE-COMUNE DI

VILLALAGO, AMBIENTE E/È VITA ABRUZZO ONLUS E RISERVA NATURALE

REGIONALE “LAGO DI SAN DOMENICO E LAGO PIO”

La presenza dell’ Orso Bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus) nel territorio del Comune di Villalago e nella Riserva Naturale Regionale “Lago di San Domenico e Lago Pio” è oramai un dato acclarato e trova conferma nella continuità delle segnalazioni e di certificazioni di presenza stratificatesi nel corso degli anni. Sino a giungere alla splendida notizia, che ha reso unico questo 2020, dell’arrivo di un’orsa con quattro cuccioli che staziona frequentemente nell’ambito in Riserva e nell’areale in prossimità

dell’abitato. Appare, quindi evidente, che l’intero territorio di Villalago svolga un ruolo fondamentale di interconnessione ecologica fra le aree protette confinanti e rappresenti un ambito ecosistemico di primaria importanza per attuare misure di monitoraggio, conservazione e per dare corpo a misure di salvaguardia del plantigrado. Interventi che, però, devono essere efficacemente mirati e calibrati all’effettive esigenze di

conservazione e tutela dell’orso marsicano e che necessitano di una rapida concretizzazione anche in considerazione dell’oramai accertata mobilità del plantigrado al di fuori dell’area principale di attività (configurabile nel PNALM).

Un allargamento dell’areale di frequentazione che, nel rappresentare una condicio prevalente per la sopravvivenza della specie, determina però anche la conseguente occorrenza di promuovere politiche attive finalizzate sia alla prioritaria alla salvaguardia dell’orso e sia ad azionare interventi idonei a garantire il massimo della sicurezza in un quadro di pacifica convivenza. Ed è in ragione di quanto espresso che il Comune di Villalago, in collaborazione con Ambiente e/è Vita Abruzzo Onlus, ha presentato alla Regione Abruzzo un progetto, poi finanziato nell’ambito della L.R. n. 16/2015, volto a realizzare prevalentemente: