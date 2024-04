PER LA RICORRENZA DEL “25 APRILE” FESTA DELLA LIBERAZIONE, AD AVEZZANO CERIMONIA UFFICIALE VICINO LA CHIESA SANTA MARIA GORETTI E LA TRADIZIONALE FIERA IN CENTRO CITTÀ

Giornata densa e intensa ad Avezzano per la ricorrenza del “25 Aprile”, Festa della Liberazione dall’occupazione nazista nella Seconda Guerra Mondiale e che portò anche alla fine della dittatura fascista e il ritorno alla libertà.

Nella giornata in cui si festeggia in pratica il ritorno della pace e alla democrazia, Avezzano, come ormai tradizione, vedrà due momenti distinti, ma contrassegnati entrambi dalla partecipazione dei cittadini.

Al mattino, infatti, si terrà la celebrazione ufficiale che vedrà i rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose ricordare questa ricorrenza e coloro i quali, in ogni modo, contribuirono a ristabilire pace e libertà per tutti gli italiani.

Di seguito il programma della manifestazione ufficiale.

PROGRAMMA

Ore 10.00 – Raduno Autorità Civili, Militari, Religiose, rappresentanti dei Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco, Associazioni d’Arma e di Volontariato in via Generale Antonio Gandin.

Ore 10.30 Onori al Generale Antonio GANDIN (MOVM) e ai Martiri di Cefalonia. Il corteo si dirigerà su via Don Minzoni fino alla piazza antistante la chiesa della Madonna del Passo.

Deposizione della corona d’alloro al Monumento all’Alpino – Alzabandiera – Deposizione della corona d’alloro al Monumento alla “Libertà di tutti i popoli”.

Interventi del presidente di Assoarma, del Vescovo dei Marsi e del Sindaco della Città.

A partire dalle 8, poi, nel centro cittadino, si terrà la tradizionale “Fiera del 25 Aprile”, organizzata dal Comune di Avezzano con le associazioni dei commercianti, che andrà avanti fino alle 20.

La Fiera si estenderà su un percorso posto su Via Corradini (da Via Garibaldi fino all’istituto Don Orione), Via Mazzini (da Piazza della Repubblica fino a Via Bagnoli), Via Pagani (fino a Via Bagnoli), Piazza della Repubblica, Corso della Libertà (da Via Corradini fino a Via Bagnoli) e Via Fontana.

Gli espositori presenti, delle più svariate tipologie merceologiche, saranno circa 130 dislocati sull’intera area espositiva. Tre gli eventi collaterali e precisamente lo “Street Food” su Via Cataldi, lo Spazio Artigianato in un’area fra Via Marconi, Via Fontana e Via Corradini e 8 espositori di prodotti tipici che saranno presenti nella zona di Via Fontana.

L’area food, come sempre, sarà presente su Piazza della Repubblica, mentre nel largo antistante la scuola Mazzini saranno posizionati 9 bagni chimici, dei quali 1 per i disabili.

Sarano installate sei isole ecologiche e contenitori appositi per la raccolta dei rifiuti organici. L’area della Fiera sarà delimitata con 9 vele e l’utilizzo di new jersey.

Per garantire la sicurezza di commercianti e visitatori, sarà in funzione una squadra antincendio di pronto intervento, e un’ambulanza attrezzata sarà presente per tutta la durata della manifestazione all’angolo fra Via Marconi e Via Fontana.

Gli espositori potranno accedere all’area fieristica a partire dalle 7, mentre l’apertura la pubblico è prevista per le 8. Chiusura al pubblico per le 20, mentre gli espositori avranno tempo fino alle 22 per rimuovere i loro stand e riconsegnare l’area completamente libera e sgombera.

«Mi auguro che questa importante giornata – commenta brevemente l’assessore al commercio Pierluigi Di Stefano – sia un momento di celebrazione e ricordo da una parte, ma anche di svago, partecipazione e serenità per tutti dall’altro.

Ricordare un momento storico rilevante per tutti noi – conclude -, promuovendo la partecipazione collettiva dei cittadini è uno degli obiettivi dell’Amministrazione».