Permuta d’auto: come funziona e perché conviene

Il prezzo dell’auto, come intuibile rappresenta il fattore più importante quando si decide di acquistare un nuovo veicolo in sostituzione del vecchio. Le risorse economiche a disposizione in un dato momento, ma anche la sostenibilità finanziaria nel medio periodo, infatti, possono portare l’acquirente a scartare determinati modelli non potendoseli permettere, dovendo quindi individuare l’auto che sia il giusto equilibrio tra un prezzo accessibile e le esigenze personali.

Per poter accedere a un numero di soluzioni d’acquisto più ampio e poter scegliere l’auto più adatta a noi, però, esiste una pratica che ormai è molto consolidata. Stiamo parlando della permuta, i cui vantaggi la portano ad essere un’opzione molto interessante per i compratori, sia a livello economico che per quel che concerne altre attività connesse alla vendita della vecchia auto.

Come funziona la permuta d’auto

Prima di illustrare le fasi di questa tipologia di acquisto, è sempre bene riassumere di cosa stiamo parlando. Per permuta d’auto si intende quel processo in cui si scambia la propria vettura usata con un’altra presso un concessionario o un rivenditore di auto. Questa transazione coinvolge generalmente due parti: il proprietario dell’auto usata e, per l’appunto, il concessionario.

Il primo passo che viene intrapreso riguarda la valutazione dell’auto. Il proprietario porta il suo veicolo usato al concessionario per una valutazione. Quest’ultimo esaminerà le condizioni generali dell’auto, la sua età, il chilometraggio, la manutenzione e altri fattori rilevanti per determinarne il valore di permuta ovvero il prezzo al quale è disposto a comprarla.

Parallelamente, il proprietario dell’auto potrebbe avere già scelto una nuova vettura dallo stesso concessionario e il suo prezzo. Sulla base di questa decisione, il rivenditore stabilirà un prezzo per il veicolo nuovo stornato sulla base del valore che ha stabilito per quello vecchio.

Nel caso in cui il valore dell’auto usata superi il prezzo della nuova, circostanza rara, il proprietario potrebbe ricevere un credito o un rimborso dalla transazione. Viceversa, se il valore dell’auto usata è inferiore al prezzo del nuovo modello, il proprietario dovrà pagare la differenza. A prescindere dagli scenari, i due soggetti coinvolti possono negoziare il prezzo fino a trovare un equilibrio in grado di soddisfare economicamente entrambi.

Una volta concordati i termini dell’accordo, il proprietario dell’auto usata trasferirà la proprietà del veicolo al concessionario, che si occuperà di tutto l’iter burocratico e consegnare il modello nuovo all’acquirente.

I vantaggi della permuta d’auto

Come accennato in precedenza, la diffusione della permuta d’auto è direttamente collegata ai tanti vantaggi rilevabili per questa pratica.

La permuta consente di gestire facilmente la sostituzione dell’auto usata con una nuova presso lo stesso concessionario, evitando la necessità di vendere privatamente l’auto usata e cercare un acquirente. Vendere un’auto usata, infatti, richiede solitamente tempo e impegno per la pubblicità, gli incontri con i potenziali acquirenti e la negoziazione dei prezzi. La permuta semplifica il processo, poiché gran parte delle formalità vengono espletate direttamente dal concessionario.

Inoltre, attraverso questo processo, il compratore potrà vedersi corrisposto un prezzo adeguato e, ovviamente, potrà altresì risparmiare sul prezzo per l’auto nuova individuata, concludendo la pratica in breve tempo e senza il rischio di truffe come nel caso di vendita tra privati.

Infine, nei casi in cui si intende finanziare l’acquisto della nuova auto, il valore della permuta può essere utilizzato come acconto, riducendo l’importo del finanziamento richiesto, portando a una rata minore e a una migliore gestione delle proprie finanze personali.

In ogni caso, è importante notare che la permuta potrebbe non sempre portare al massimo valore possibile per l’auto usata, in quanto i concessionari devono tener conto dei costi di rivendita e del margine di profitto, quindi il prezzo offerto potrebbe essere inferiore rispetto a quello che potresti ottenere vendendo privatamente l’auto.