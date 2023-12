PESCARA. 46ENNE DENUNCIATO PER FURTO

Personale della Squadra Volante, nella mattinata odierna, ha denunciato un 46enne, dopo un furto messo a segno in pieno centro cittadino. Nello specifico, una pattuglia, intorno alle ore 09:00 di questa mattina, è intervenuta in un esercizio commerciale nei pressi di viale Bovio, poiché i dipendenti avevano sorpreso un uomo a portare all’esterno della merce senza averla pagata. Gli stessi dipendenti, immediatamente prima, avevano notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali e prelevare alcolici, per poi portarsi alle casse ed uscire precipitosamente dal negozio senza pagare, dandosi quindi alla fuga. La volante che perlustrava la zona, ricevuta la segnalazione di quanto accaduto, immediatamente è riuscita ad individuare l’artefice del furto bloccando. Al termine degli accertamenti, la merce sottratta è stata restituita al direttore del negozio, mentre il responsabile dei fatti è stato deferito all’A.G. per il reato di furto aggravato.