PESCARA. DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO, IN MANETTE UNA DONNA DI 56 ANNI

Nell’ ambito dei servizi disposti dal Questore Luigi Liguori per l’’intensificazione dei controlli nel quartiere Rancitelli finalizzate a prevenire e contrastare l’illegalità, ieri pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una donna di 56 anni, residente a Pescara nel citato quartiere, per il reato di detenzione ai fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli operatori della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine Abruzzo, durante il pattugliamento, hanno visto la donna, conosciuta per i suoi precedenti di polizia per reati concernenti le sostanze stupefacenti, che, ferma davanti all’ingresso della sua abitazione posta a piano terra, era intenta a parlare con gli occupanti di un’autovettura lì momentaneamente ferma.

Insospettiti, gli operatori si sono avvicinati alla donna che, con atteggiamento frettoloso, è entrata nella sua abitazione, seguita da uno degli operatori di polizia, dove, con una mossa repentina, ha prelevato dal pianale di un mobiletto un involucro di cellophane per poi recarsi di corsa nel bagno per buttarlo dalla finestra che affaccia sul cortile interno.

L’involucro, risultato poi contenere grammi 15,82 di cocaina, è stato immediatamente recuperato dagli operatori di polizia i quali hanno accertato che sul citato pianale del mobiletto vi erano un bilancino di precisione perfettamente funzionante, un paio di forbici intrise di sostanza stupefacente, una pellicola in cellophane trasparente, ovvero tutto materiale utile per il confezionamento delle singole dosi di droga.

Durante la perquisizione locale, nella camera da letto, sono state trovate diverse banconote accartocciate tra gli indumenti pari alla somma di 820,00 euro, posta sotto sequestro in quanto ritenuta il provento dell’ attività di spaccio.