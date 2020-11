PESCARA, E’ SCOMPARSO LO STORICO MEDICO SOCIALE “#BIANCAZZURRO” DOTT. ERNESTO SABATINI

ll club biancazzurro del Pescara perde, oggi, uno dei personaggi della sua gloriosa storia. Si tratta del Dott. Ernesto Sabatini, medico sociale e punto di riferimento, per anni, di atleti, tecnici ecc. Il Presidente Dott. Daniele Sabatini e la Delfino Pescara si uniscono al dolore della famiglia esprimendo le più vivissime condoglianze. Si legge in una nota stampa rilasciata dal club Biancazzurro:<< Ci lascia un grande uomo che ha saputo unire la sua professionalità alla passione per il calcio”, è la frase che corredano il triste annuncio>>. Esprimiamo, da parte della nostra intera Redazione, tutta la nostra affettuosa vicinanza ,nel dolore, ai familiari e amici tutti del caro estinto.